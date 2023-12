Bùng nổ doanh thu thơ tại Anh

Viết và đọc thơ không còn là niềm vui của một số ít độc giả. Đang có một làn sóng tác phẩm thơ mới và cũ được công chúng Anh đón nhận, theo The Guardian.

Trong năm 2022, nhà thơ người Scotland Donna Ashworth mới có trong tay được một hợp đồng xuất bản. Nhưng giờ đây, khi năm 203 kết thúc, nhà thơ nữ 48 tuổi này đã có 5 tác phẩm lọt vào bảng xếp hạng Top 20 tuyển tập thơ. Trong đó, có 3 tác phẩm lọt vào top 5.

Doanh thu thơ tăng mạnh

Gần 70.000 ấn bản in tác phẩm của bà đã được bán ra trong năm nay. Rất nhiều bài thơ của bà đã tiếp cận được thế hệ mới, chinh phục được độc giả nhờ những giá trị chiêm nghiệm và thăng thầm của cuộc đời. Ashworth cũng đang có 1 triệu người theo dõi trên Facebook và 200.000 người đọc thơ của bà trên Instagram.

Thơ của Donna Ashworth được độc giả ưa thích về sự gần gũi với cuộc sống. Ảnh: The Guardian.

Thành công của Ashworth không phải là trường hợp đặc biệt. Năm 2023 cũng là một năm kỷ lục về doanh số thơ bán ra cao nhất kể từ khi BookScan bắt đầu thu thập dữ liệu về thể loại này cách đây một thập kỷ. Cụ thể, trong 48 tuần đầu tiên của năm 2023, doanh thu thơ tại Anh đạt 11,9 triệu bảng Anh, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Ashworth đã viết thơ ở tuổi thiếu niên trước khi theo đuổi sự nghiệp đa dạng là ca sĩ/nhạc sĩ nhạc pop, biên tập viên tạp chí và thậm chí là chủ trung tâm vui chơi trẻ em. Bà bắt đầu viết blog thơ trên Facebook vào năm 2018, sáng tác cuốn History Will Remember When The World Stopped trong thời gian phong tỏa năm 2020. Tác phẩm này được độc giả chú ý sau khi có hai người nổi tiếng là Michael Sheen và Griff Rhys Jones đọc trên Internet.

Ashworth cho biết: “Một chút thành công đó đã khuyến khích tôi và trong vài năm tiếp theo, tôi tự xuất bản tác phẩm thông qua Amazon”.

Thành công trong thơ ca của bà gắn liền với sự kết nối tâm hồn cùng thiền định, thực hành chánh niệm và triết lý của yoga, những phương pháp giúp giải quyết cả các vấn đề cá nhân và đời sống cộng đồng phức tạp.

Ashworth ủng hộ và tham gia phát triển Instapoetry, một thể loại thơ ngắn và trực tiếp, được Rupi Kaur người Canada đưa ra lần đầu vào năm 2015. Giống như Ashworth, Kaur cũng được một nhà xuất bản kí kết hợp đồng và kể từ đó đã có một số tác phẩm ăn khách. Tuyển tập thơ Instapoetry đầu tiên của ông Milk and Honey dù ra mắt năm 2015 vẫn đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng năm 2023.

Top 20 tác phẩm thơ có doanh thu cao tại Anh năm nay. Ảnh: The Bookseller.

Thơ ca đến gần hơn với độc giả

Susanna Abbott, Giám đốc nhà xuất bản làm việc với Ashworth cho biết: “Chúng tôi thấy tác phẩm của cô ấy thu hút rất nhiều độc giả trên mạng xã hội, vì vậy chúng tôi đã tìm đến Ashworth”.

“Cô ấy kết nối được với khán giả, chủ yếu là phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40, bởi vì cô ấy rất gần gũi và thực sự quan tâm đến họ. Cô ấy chia sẻ về việc nhìn thấy những điều tích cực giữa thế giới thường tối tăm”, bà Abbott cho biết.

Tác phẩm của Ashworth hiện bán rất chạy ở chuỗi hiệu sách Asda và WH Smith, một số cửa hiệu thuộc Waterstones và bán trực tiếp từ nhà xuất bản.

Judith Palmer, Giám đốc Hiệp hội Thơ nước Anh, cho biết: “Có một sự thay đổi thực sự trong thơ ca thập kỷ qua. Thơ ca được Instagram và mạng xã hội đưa đến gần hơn với công chúng. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều bài thơ chia sẻ về trải nghiệm và cuộc sống”.

Ngoài Ashworth và Kaur nhận được sự hỗ trợ lớn từ Facebook hay Instagram, Twitter cũng đã giúp thơ của Brian Bilston đến được với nhà xuất bản Unbound.

Bà Palmer nói thêm: “Các tác giả và độc giả thơ giờ đây trẻ hơn và có thành phần nhân khẩu học đa dạng hơn”. Cũng có nhiều nhà thơ da màu hơn và các tác phẩm thơ nhanh chóng bắt kịp nhịp sống hiện đại hơn sách hay kịch. Thơ cũng thường xuyên được bán dưới dạng tập sách nhỏ và dễ dàng cho độc giả đọc.

William Sieghart, người đã thành lập Giải thưởng Thơ và Ngày Thơ Quốc gia Anh vào những năm 1990, cũng đã chứng kiến sự thay đổi lớn lao của thơ ca. “Trước đây chỉ có vài nhà xuất bản thơ với góc nhìn phần nào bị hạn chế”. Còn ngày nay thơ ca đang hướng tới cuộc sống thế tục và lấp đầy khoảng trống”, ông Sieghart nói.

Đáng chú ý, ngay cả những tác phẩm cổ điển như The Illiad (với bản dịch mới) và ấn bản nổi tiếng từ lâu Odyssey của Homer hay kiệt tác Inferno của Dante cũng đang nhận được lượt mua đáng kể. Các tác phẩm này đều nằm trong Top 20 tuyển tập thơ ăn khách năm nay.