Bundesliga chao đảo trước cơn mưa tiền Premier League

Mùa hè 2025 khép lại với một cơn địa chấn: Premier League chi hơn 3 tỷ euro cho kỳ chuyển nhượng, kỷ lục chưa từng có.

Isak sang Liverpool với mức phí chuyển nhượng trăm triệu bảng.

Song, dư chấn của “cơn mưa tiền” ấy không chỉ gói gọn trong biên giới nước Anh. Bundesliga - giải đấu vốn nổi tiếng ổn định và khắt khe với quy tắc tài chính - đã trở thành nạn nhân trực tiếp. Ngay cả Bayern Munich, biểu tượng quyền lực của bóng đá Đức, cũng buộc phải thừa nhận sự bất lực trước sức mạnh tài chính khổng lồ từ bên kia eo biển Manche.

Liverpool dẫn đầu cuộc “đổ bộ”

Không phải ngẫu nhiên khi cái tên Liverpool xuất hiện dày đặc trong các bảng tin chuyển nhượng. Đội bóng vùng Merseyside không chỉ chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle, mà còn cùng lúc “rút ruột” Bundesliga với hai thương vụ kỷ lục: Florian Wirtz và Hugo Ekitike. Cộng thêm Nick Woltemade và Benjamin Sesko, Premier League chi ra tới 380 triệu euro chỉ cho bốn cầu thủ từ nước Đức.

Khi những quân domino đầu tiên ngã ở Anh, phần còn lại của châu Âu - và đặc biệt là Bundesliga - lập tức chao đảo. Leverkusen, Dortmund, RB Leipzig hay Stuttgart đều lần lượt phải bán đi những ngôi sao sáng nhất của mình.

Không chỉ là câu chuyện mua bán cầu thủ, làn sóng chảy máu nhân tài còn thổi bùng lại cuộc tranh luận về quy tắc 50+1 - vốn được xem là linh hồn bóng đá Đức. Luật này đảm bảo người hâm mộ nắm quyền kiểm soát đa số tại các CLB, đồng nghĩa hạn chế đầu tư từ bên ngoài.

Oliver Kahn, CEO Bayern Munich, không giấu sự bức xúc: “Bundesliga đang chơi quá an toàn và đã quên cách mạo hiểm. Chúng ta muốn tiếp tục là giải đấu sản sinh tài năng để rồi mất đi, hay muốn tạo điều kiện để họ ở lại?”.

Dù không nhắc trực tiếp đến 50+1, Kahn rõ ràng ám chỉ rằng cấu trúc hiện tại đang kìm hãm sự bứt phá. Bằng chứng: trong 20 năm qua, chỉ có Leverkusen và Wolfsburg - hai CLB được tập đoàn lớn hậu thuẫn - mới phá được thế độc tôn của Bayern.

Florian Wirtz rời Leverkusen để tới Liverpool.

Leverkusen - nhà vô địch cú đúp mùa 2023/24 - là đội chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tám trụ cột lần lượt ra đi, trong đó có năm cái tên sang Premier League. Giám đốc Thể thao Simon Rolfes thừa nhận: “Khi domino ngã ở Anh, nó sẽ ngã ở đây. CLB gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cầu thủ ra đi”.

Sự thật này phản ánh một vòng xoáy khắc nghiệt: Premier League chi đậm để lấy đi tinh hoa của Bundesliga, còn các CLB Đức buộc phải dùng tiền bồi thường để vá víu bằng những tài năng trẻ.

Không thể phủ nhận, dòng tiền Premier League cũng mang đến cơ hội. Stuttgart là ví dụ điển hình. Sau khi Porsche đầu tư 100 triệu euro để mua cổ phần thiểu số, đội bóng này không chỉ đảm bảo an toàn tài chính mà còn bật dậy mạnh mẽ: lần đầu dự Champions League sau 15 năm, rồi vô địch Cúp Quốc gia một năm sau đó. Hè này, họ bán Woltemade cho Premier League với giá 85 triệu euro - cầu thủ từng đến theo dạng tự do chỉ một mùa trước.

Câu chuyện Stuttgart cho thấy, nếu được tái đầu tư hợp lý, những khoản tiền khổng lồ từ Premier League có thể giúp các CLB Đức viết lại số phận. Nhưng bài toán ở đây là: không phải CLB nào cũng có tầm nhìn dài hạn hoặc may mắn như Stuttgart.

Bayern cũng phải chùn bước

Với 34 chức vô địch quốc gia, Bayern Munich từng xây dựng đế chế dựa trên việc thâu tóm ngôi sao từ đối thủ nội địa. Nhưng mùa hè này, chiến lược ấy bị chặn đứng. Họ muốn có Wirtz, muốn có Woltemade, nhưng rốt cuộc đều thua Premier League.

Giám đốc Thể thao Max Eberl thẳng thắn: “Một số điều không thể thực hiện trong kỳ chuyển nhượng, bởi chúng tôi phải thận trọng tài chính”. Còn HLV Vincent Kompany khi được hỏi về sức hút Premier League, chỉ trả lời một từ ngắn gọn: “Tiền”.

Bayern thất bại trong nhiều mục tiêu vì không thể đọ với các CLB Premier League về tiền bạc.

Không ai ở Đức rơi nước mắt cho Bayern. Nhưng sự thật là Premier League đang đặt ra thách thức sống còn cho toàn bộ hệ thống Bundesliga. Nếu tiếp tục giữ mô hình “an toàn” mà Kahn chỉ trích, các CLB Đức sẽ mãi chỉ là trạm trung chuyển cho Premier League.

Vấn đề không còn là vài thương vụ bom tấn, mà là sự tái cấu trúc toàn diện: từ luật 50+1, cách vận hành CLB, cho đến tư duy mạo hiểm trong kinh doanh. Bởi nếu không, những mùa hè tiếp theo sẽ vẫn chứng kiến cùng một kịch bản: Premier League ra tay, Bundesliga buộc phải nhả người.

Đằng sau “dòng vàng” chảy sang Anh là nỗi lo thực sự: liệu Bundesliga có thể giữ lại bản sắc và sức cạnh tranh, hay sẽ dần trở thành “vườn ươm” cao cấp phục vụ Premier League? Câu trả lời, có lẽ, chỉ đến khi bóng đá Đức đủ dũng cảm để mạo hiểm - thay vì chỉ hài lòng với việc “chơi an toàn”.