Tại hiện trường, nhiều người và phương tiện dính đầy bùn đất; quần áo, xe cộ lấm lem.

Anh C. (shipper) kể: “Khoảng 22h05, tôi chạy giao hàng qua đây thì một xe tải rẽ vào Nguyễn Thái Học. Bùn bất ngờ bắn thẳng vào mặt, dính kín kính, tôi mất tầm nhìn và ngã xuống đường.”

Anh V. (phường Thanh Xuân) cho biết: “Xe vừa chạy qua thì bùn bắn ra, bạn tôi trượt ngã phải vào viện. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ai cũng trở tay không kịp. Chiếc xe tải sau đó bỏ chạy, không dừng lại,”

Nhiều người bị té ngã, quần áo lấm lem sau sự cố.

Ngay khi nhận tin, Công an phường Văn Miếu phối hợp Đội CSGT số 3 có mặt, phân luồng giao thông và hướng dẫn người đi đường tránh trượt ngã. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Sau khi phát hiện dòng nước và bùn đất đổ về ào ạt, người cha tức tốc chở vợ và con gái bỏ chạy, nhưng dòng nước dữ đã cướp đi mạng sống của cháu bé mãi mãi.

Sáng 24/10, trong quá trình thi công tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, sự cố trào bùn tiếp tục xảy ra tại khu vực đường Trần Quý Cáp, khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Mưa lớn kéo dài khiến hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép ở xã Nam Hòa, Thái Nguyên bị vỡ bờ bao, bùn tràn xuống khu dân cư, gây thiệt hại cho hơn 30 hộ dân.

