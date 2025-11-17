Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Bùn nhão bất ngờ tràn xuống phố Hà Nội, xe máy đổ la liệt

  • Thứ hai, 17/11/2025 07:37 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Khoảng 22h đêm 16/11, xe tải làm rơi bùn tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (Hà Nội) khiến mặt đường trơn như “bôi mỡ”. Nhiều người đi xe máy mất lái, ngã liên tiếp.

Bun nhao trao Ha Noi anh 1

Tối 16/11, tại nút giao Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học, mặt đường phủ kín bùn đất lầy lội.
Bun nhao trao Ha Noi anh 2Bun nhao trao Ha Noi anh 3

Tại hiện trường, nhiều người và phương tiện dính đầy bùn đất; quần áo, xe cộ lấm lem.
Bun nhao trao Ha Noi anh 4

Anh C. (shipper) kể: “Khoảng 22h05, tôi chạy giao hàng qua đây thì một xe tải rẽ vào Nguyễn Thái Học. Bùn bất ngờ bắn thẳng vào mặt, dính kín kính, tôi mất tầm nhìn và ngã xuống đường.”
Bun nhao trao Ha Noi anh 5

Anh V. (phường Thanh Xuân) cho biết: “Xe vừa chạy qua thì bùn bắn ra, bạn tôi trượt ngã phải vào viện. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ai cũng trở tay không kịp. Chiếc xe tải sau đó bỏ chạy, không dừng lại,”
Bun nhao trao Ha Noi anh 6

Những chiếc xe máy dính đầy bùn đất được xếp trên phố Tôn Đức Thắng.
Bun nhao trao Ha Noi anh 7

Nhiều người bị té ngã, quần áo lấm lem sau sự cố.
Bun nhao trao Ha Noi anh 8

Hiện trường ghi nhận nhiều xe máy đổ ngã do bùn rơi xuống đường.
Bun nhao trao Ha Noi anh 9

Ngay khi nhận tin, Công an phường Văn Miếu phối hợp Đội CSGT số 3 có mặt, phân luồng giao thông và hướng dẫn người đi đường tránh trượt ngã. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
Bun nhao trao Ha Noi anh 10

Vị trí xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://tienphong.vn/bun-dat-bat-ngo-tran-xuong-pho-ha-noi-hang-loat-xe-may-do-la-liet-post1796765.tpo

Đức Nguyễn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

