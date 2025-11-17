Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Truy tìm xe tải và nguồn bùn nhão đổ ra đường Hà Nội

  • Thứ hai, 17/11/2025 13:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thông tin với PV Tiền Phong, Sở Xây dựng và Phòng CSGT Hà Nội cho biết đang kiểm tra hiện trường và lần theo các đầu mối để truy tìm nguồn, phương tiện đổ, thải bùn ra đường.

Bùn nhão đất bất ngờ tràn xuống phố Hà Nội trong đêm Khoảng 22h đêm 16/11, xe tải làm rơi bùn tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (Hà Nội) khiến mặt đường trơn như “bôi mỡ”.

Theo đó, khoảng 22h đêm 16/11, người dân tham gia giao thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng Ô Chợ Dừa - Nguyễn Thái Học khi đến đoạn gần nút giao với đường Nguyễn Thái Học bất ngờ gặp cảnh bùn đất nhão dềnh lên một lớp dày trên đường.

Do là bùn nhão nên khi xe máy đi vào đã bị trơn trượt, cả người, xe ngã ra đường. Hậu quả xe bị hư hỏng nhẹ và người điều khiển bị bùn bẩn bám vào quần áo, mặt mũi.

Bun nhao trao Ha Noi anh 1

Sự việc bùn nhão đổ ra đường Tôn Đức Thắng và người và xe đi đường bị trượt ngã đêm 16/11. Ảnh: Đức Nguyễn.

Một số nhân chứng cho biết, sự việc xảy ra khi một xe tải lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng đến gần ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (Hà Nội), thùng xe bất ngờ để bùn đất, chất thải chở theo rơi, đổ xuống đường.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã cử các đội nghiệp vụ phối hợp với CSGT, chính quyền địa phương để nắm bắt, xác định nguyên nhân nguồn bùn thải ở đâu (công trường) nào ra.

Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết sau khi nắm được tình hình, Đội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố, trong đó có Đội Đèn tín hiệu để rà soát các hình ảnh từ hệ thống camera để tìm xe tải đã chở và để bùn đất rơi xuống đường.

Theo ông Thành, trên địa bàn Đội 3 phụ trách (quận Đống Đa cũ) đang có nhiều công trường thi công, xây dựng, trong đó các công trình thi công ga ngầm và đường hầm thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. “Khi kiểm tra, truy tìm phương tiện xe tải và nguồn bùn đất đổ ra đường Tôn Đức Thắng, Đội đang tập trung kiểm tra các công trình thi công thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội. Xác định được đơn vị chủ quản, xe gây ra sự việc, lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm minh”, ông Thành nói.

Bùn nhão bất ngờ tràn xuống phố Hà Nội, xe máy đổ la liệt

Khoảng 22h đêm 16/11, xe tải làm rơi bùn tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (Hà Nội) khiến mặt đường trơn như “bôi mỡ”. Nhiều người đi xe máy mất lái, ngã liên tiếp.

7 giờ trước

Hiện trường vụ trào bùn do thi công dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

Sáng 24/10, trong quá trình thi công tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, sự cố trào bùn tiếp tục xảy ra tại khu vực đường Trần Quý Cáp, khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

18:34 24/10/2025

Vỡ hồ chứa bùn của Nhà máy luyện gang thép ở Thái Nguyên

Mưa lớn kéo dài khiến hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép ở xã Nam Hòa, Thái Nguyên bị vỡ bờ bao, bùn tràn xuống khu dân cư, gây thiệt hại cho hơn 30 hộ dân.

11:54 13/10/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://tienphong.vn/truy-tim-xe-tai-va-nguon-bun-nhao-do-tran-tren-pho-post1796846.tpo

Trọng Đảng/Tiền Phong

Bùn nhão trào Hà Nội Hà Nội Bùn Bùn nhão Trào bùn Bùn Hà Nội Bùn nhão Hà Nội

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý