TS. Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Sáng 18/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, tổ chức phiên trọng thể.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai. Ảnh: PV.

Báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn cho biết, nhiệm kỳ 2024-2029 (tính đến nay), MTTQ các cấp thành phố đã chủ động, quyết liệt trong đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, linh hoạt trong triển khai các nhiệm vụ mới phát sinh, thực hiện hiệu quả 6 chương trình hành động; 3 khâu đột phá. MTTQ các cấp hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm để vừa tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, gắn bó mật thiết với nhân dân, chủ động phục vụ nhân dân; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trong kết quả chung của thành phố, MTTQ thành phố thực sự là “trái tim của khối đại đoàn kết toàn dân”. Bí thư Thành ủy Hà Nội trọng cảm ơn các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã nêu cao lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tình yêu đối với Hà Nội, chung sức đồng lòng hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền thành phố, góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng, dấu ấn nổi bật của Thủ đô.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, cần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đối với MTTQ Việt Nam các cấp thành phố; tập trung xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố, thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc…

Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 126 người; kết quả Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ nhất đã hiệp thương cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII gồm 7 người:

TS. Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Bà Lê Kim Anh - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Bà Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

TS. Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

TS. Nguyễn Tiến Hưng - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Thiếu tướng Lê Như Đức - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội.