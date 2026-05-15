Bùi Đình Khánh xin giảm nhẹ hình phạt cho bạn gái

  • Thứ sáu, 15/5/2026 18:10 (GMT+7)
Bị cáo Bùi Đình Khánh nhiều lần đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho nhóm bị cáo phạm tội “Che giấu tội phạm”, trong đó có bạn gái Triệu Nguyễn Hoài Thương.

Theo ghi nhận tại phiên tòa, trước khi kết thúc phần tranh tụng, Bùi Đình Khánh được nói lời sau cùng. Đầu tiên, Khánh gửi lời cảm ơn HĐXX, đại diện VKS, các luật sư và lực lượng dẫn giải, bảo vệ phiên tòa trong suốt những ngày xét xử.

Đáng chú ý, trong phần trình bày, Khánh dành nhiều thời gian nhắc tới các bị cáo bị truy tố tội “Che giấu tội phạm”, cho rằng nhiều người trong số này vi phạm pháp luật do “xuất phát từ tình cảm”.

Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng. Ảnh: Tiền Phong.

Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Triệu Nguyễn Hoài Thương, cô gái được xác định là bạn gái của mình trong vụ án.

Theo lời trình bày của Khánh tại tòa, Hoài Thương còn trẻ, là người dân tộc thiểu số nên nhận thức pháp luật hạn chế và bị cuốn vào vụ án do mối quan hệ tình cảm với bị cáo.

Ngoài Hoài Thương, Bùi Đình Khánh cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho một số bị cáo khác với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ hoặc có bố mẹ già đau yếu.

Triệu Nguyễn Hoài Thương bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”. Ảnh: Tiền Phong.

Nói lời sau cùng, Khánh thừa nhận bản thân đã “đặt lợi nhuận lên trên đạo đức”, tham gia mua bán ma túy và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Bị cáo không làm tròn trách nhiệm của người con trong gia đình, là con trưởng nhưng không làm rạng danh gia đình, không chấn hưng gia tộc”, Khánh nói lời xin lỗi mẹ đẻ trước tòa.

Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh trong quá trình truy bắt nhóm đối tượng.

“Vì hành vi của bị cáo mà con mất cha, vợ mất chồng, gia đình mất người thân…”, Khánh trình bày.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Triệu Nguyễn Hoài Thương bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”. Cơ quan điều tra xác định, sau khi vụ nổ súng xảy ra tối 17/4/2025, Hoài Thương đã nhiều lần liên lạc với Bùi Đình Khánh, hỗ trợ thuê xe, chuyển tiền và tìm nơi ẩn náu cho bị cáo trong quá trình bỏ trốn.

Đáng chú ý, cáo trạng thể hiện Hoài Thương từng chuyển trước 1,5 triệu đồng cho tài xế taxi từ Hà Nội đến Quảng Ninh đón Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 15/5, Triệu Nguyễn Hoài Thương đã bị VKS đề nghị mức án từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng về tội “Che giấu tội phạm”.

Bùi Đình Khánh hiện bị truy tố về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đại diện VKS đã đề nghị mức án tù chung thân đối với Bùi Đình Khánh về tội "Giết người"; tử hình về tội "Buôn bán trái phép chất ma túy".

Bạn gái Bùi Đình Khánh là Triệu Nguyễn Hoài Thương bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30-36 tháng về tội "Che giấu tội phạm".

Theo Hoàng Dương/Tiền Phong

    Bạn gái Bùi Đình Khánh nhận 15 tháng tù treo

    1 giờ trước 18:57 15/5/2026

    Hỗ trợ bạn trai Bùi Đình Khánh lẩn trốn, Triệu Nguyễn Hoài Thương bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo do nuôi con nhỏ.

