Bùi Alex thân Viktor Lê, ấn tượng Hai Long

“Ở U22 Việt Nam, tôi thân nhất với Viktor Lê vì cậu ấy có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau. Trận đấu hôm qua, tôi đặc biệt ấn tượng với Hai Long, người thi đấu với MU, cùng với đó là Quang Hải và thủ thành Nguyễn Filip”, Bùi Alex chia sẻ trước buổi tập cuối cùng của U22 Việt Nam.

Tiền đạo mang hai dòng máu Việt Nam – CH Czech có 10 ngày tập luyện với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, việc chưa thể thích nghi với múi giờ và thời tiết ở Hà Nội là trở ngại lớn nhất với Bùi Alex. Trong quãng thời gian này, anh nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ Viktor Lê cũng như các cầu thủ trong đội. Bản thân chân sút trẻ mong muốn có thêm thời gian để thích nghi và thân thiết hơn với các đồng đội của mình.

Chiều 4/6, U22 Việt Nam có trận đấu nội bộ với tuyển Việt Nam và để thua 1-2. Bùi Alex không ghi bàn nhưng thi đấu năng nổ. Nói về trận đấu, anh chưa hài lòng về màn trình diễn của mình. “Tôi thấy màn trình diễn của mình trong trận đấu với tuyển Việt Nam không được tốt như những gì tôi kỳ vọng. Đây là trận đấu đầu tiên, tất nhiên nó không tệ nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được tốt hơn như thế”, Bùi Alex đánh giá.

Hôm nay là buổi tập cuối cùng của U22 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2005 khẳng định lần tập trung này sẽ là kỷ niệm khó quên của anh. U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi cùng vị trí vì vậy Bùi Alex luôn nỗ lực trong các buổi tập.

"Cầu thủ Việt Nam chỉ chơi 2 chạm, điều này khá mới mẻ với tôi. Các cầu thủ ở CH Czech không chơi bóng như vậy, điều đó hơi khó khăn với tôi nhưng không sao cả. Trong tương lai thì tôi không biết, hiện tại tôi vẫn muốn thi đấu ở CH Czech. Nhưng tương lai nếu có thể tôi sẽ trở về Việt Nam vì tôi thích nơi đây”, anh nói tiếp.

Sau cùng Bùi Alex tỏ ra ấn tượng về V.League, ẩm thực Việt Nam cũng như việc phải thích nghi với giao thông của quê hương. Anh hy vọng có thể trở lại ở lần hội quân tiếp theo của U22 Việt Nam.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.