Bức tranh mới của ngành xuất bản Hàn Quốc

Sức hút của sách trong giới trẻ đang mang lại diện mạo mới cho ngành xuất bản Hàn Quốc, thúc đẩy các nhà xuất bản thay đổi cách tiếp cận độc giả và chiến lược kinh doanh.

Nhiều người trẻ hào hứng với các cuốn sách tại Lễ hội Sách Quốc tế Seoul 2026. Ảnh: Seoul International Book Fair.

Ngành xuất bản Hàn Quốc đang chứng kiến những thay đổi đáng chú ý trong cách kinh doanh và tiếp cận công chúng. Bên cạnh hoạt động phát hành sách truyền thống, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, phát triển nội dung trên nền tảng số và khai thác các sản phẩm văn hóa liên quan.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh trào lưu Text Hip, xu hướng coi việc đọc sách và yêu thích văn học như một phong cách sống thời thượng, đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ Hàn Quốc.

Sức hút mới của sách mở ra cơ hội kinh doanh cho các nhà xuất bản, đồng thời đặt ra yêu cầu thích ứng với thị trường đang thay đổi. Thành công của một doanh nghiệp giờ đây không chỉ phụ thuộc vào số lượng sách bán ra, mà còn gắn với khả năng xây dựng cộng đồng độc giả và phát triển những nguồn doanh thu mới.

Sức hút của sách và những chuyển động thị trường

Trào lưu Text Hip - kết hợp giữa "text" (văn bản, chữ viết) và "hip" (thời thượng), chỉ việc đọc sách, yêu thích văn học và chia sẻ trải nghiệm đọc như một cách thể hiện phong cách sống - đang góp phần tạo thêm sự quan tâm đối với sách, mang lại cơ hội để các nhà xuất bản Hàn Quốc tiếp cận nhóm khách hàng trẻ.

Theo kết quả Khảo sát Thực trạng Đọc sách Toàn quốc năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nhóm người ở độ tuổi 20 là nhóm duy nhất ghi nhận tỷ lệ đọc sách tăng so với cuộc khảo sát năm 2023.

Đây là một tín hiệu đáng chú ý đối với ngành xuất bản, trong bối cảnh các hình thức giải trí kỹ thuật số ngày càng chiếm nhiều thời gian của công chúng.

Sức hút của sách cũng tạo điều kiện cho những sản phẩm sáng tạo liên quan đến văn học phát triển.

Theo The Scoop, sản phẩm "Bánh mì Minumsa" đã bán được hơn một triệu chiếc. Đây là sản phẩm kết hợp giữa thực phẩm và thương hiệu nhà xuất bản Minumsa, đi kèm những thẻ đánh dấu trang có thể sưu tầm.

Bộ 20 mẫu thẻ đánh dấu trang trong suốt, được phân phối ngẫu nhiên, trở thành một trong những yếu tố thu hút người tiêu dùng trẻ. Thành công của sản phẩm cho thấy thương hiệu xuất bản có thể tạo ra giá trị thương mại vượt ra ngoài hoạt động bán sách.

Thay vì chỉ tìm kiếm doanh thu trực tiếp từ các ấn phẩm, doanh nghiệp có thể khai thác hình ảnh thương hiệu, nội dung văn học và những sản phẩm liên quan để tiếp cận thêm khách hàng.

Đây cũng là một hướng phát triển đáng chú ý của ngành xuất bản Hàn Quốc, khi sách dần trở thành trung tâm của những hoạt động kinh doanh và trải nghiệm văn hóa đa dạng hơn.

Nhóm người ở độ tuổi 20 là nhóm duy nhất ghi nhận tỷ lệ đọc sách tăng so với cuộc khảo sát trước và ngày càng nhiều thương hiệu bán lẻ kết hợp với các nhà sách để quảng bá sách theo những cách độc đáo, mới lạ. Ảnh: blog.naver.com

Tuy vậy, những tín hiệu tích cực chưa phản ánh đầy đủ tình hình thị trường.

Theo Khảo sát Xã hội năm 2025 của Cục Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc, trung bình một người ở độ tuổi 20 đọc 9,4 cuốn sách mỗi năm, thấp hơn mức 18,8 cuốn ghi nhận năm 2011.

Số liệu cho thấy sự quan tâm đối với sách và mức độ đọc sách thực tế chưa hoàn toàn tương đồng. Đối với các doanh nghiệp xuất bản, việc thu hút khách hàng mới cần đi cùng nỗ lực duy trì nhu cầu đọc và mua sách lâu dài.

Bên cạnh đó, thị trường nhà sách truyền thống cũng đang có những thay đổi về quy mô.

Theo số liệu của Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực nhà sách có xu hướng tăng. Trong khi đó, khảo sát của Viện Chấn hưng Công nghiệp Xuất bản Hàn Quốc (KPIPA) cho thấy số nhà sách có cửa hàng thực tế giảm 14,2% trong hai năm, từ 2.716 xuống còn 2.331 cơ sở.

Sự khác biệt giữa hai số liệu phản ánh những chuyển động trong cấu trúc thị trường. Trong bối cảnh hoạt động bán sách ngày càng đa dạng, các nhà xuất bản cần phát triển thêm kênh phân phối và phương thức tiếp cận khách hàng, thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống cửa hàng truyền thống.

Theo nhà báo Lee Jae-yong của Seoul Economic Daily, thời kỳ các nhà xuất bản có thể chủ yếu dựa vào danh tiếng tác giả và việc trưng bày sách tại cửa hàng để tạo doanh số đang dần thay đổi.

Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm những cách thức quảng bá, phân phối và khai thác giá trị nội dung phù hợp hơn với hành vi tiêu dùng mới.

Hơn 150.000 người tham dự Lễ hội Sách Quốc tế Seoul 2026. Các nhà xuất bản Hàn Quốc đang thay đổi cách tiếp cận độc giả trong bối cảnh thị trường chuyển dịch. Ảnh: Seoul International Book Fair, Heraldcorp

Các nhà xuất bản tìm động lực tăng trưởng mới

Trước sự thay đổi của thị trường, nhiều doanh nghiệp xuất bản Hàn Quốc đang điều chỉnh chiến lược phát triển, chú trọng hơn đến thương hiệu, tài sản trí tuệ và khả năng tiếp cận trực tiếp độc giả.

Một trong những diễn biến đáng chú ý là kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Munhakdongne, một trong những nhà xuất bản lớn của Hàn Quốc.

Ông Kang Byung-sun, người sáng lập doanh nghiệp, đang tiến hành bán toàn bộ 41,5% cổ phần nắm giữ với giá trị hàng chục tỷ won.

Theo The Scoop, động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành xuất bản Hàn Quốc đang có những thay đổi về quy mô hoạt động và cấu trúc lợi nhuận.

Thay vì chỉ tập trung xuất bản và bán sách, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến việc khai thác tài sản trí tuệ (IP) văn học, mở rộng nội dung sang những loại hình sản phẩm và dịch vụ khác.

Một tác phẩm có thể tạo ra giá trị kinh tế thông qua nhiều hình thức khai thác bản quyền và sản phẩm liên quan. Điều này mở thêm cơ hội kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu trong bối cảnh thị trường sách truyền thống thay đổi.

Bên cạnh xu hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, một số nhà xuất bản còn tìm cách xây dựng thương hiệu có sức hút riêng với công chúng.

Minumsa là một ví dụ tiêu biểu.

Không chỉ được biết đến qua những đầu sách phát hành, Minumsa đang phát triển hình ảnh của một thương hiệu văn hóa có khả năng thu hút độc giả bằng chính đội ngũ làm sách và các hoạt động truyền thông.

Thông qua kênh YouTube "Minumsa TV" với hơn 570.000 người đăng ký, các biên tập viên và nhân viên marketing trực tiếp xuất hiện trong video, giới thiệu tác phẩm, chia sẻ công việc và tương tác với người xem.

Kênh YouTube của Minumsa thu hút đông đảo người theo dõi. Ảnh: Minumsa TV.

Cách làm này tạo ra mối liên hệ trực tiếp giữa nhà xuất bản và độc giả. Thay vì chỉ tìm mua một cuốn sách dựa trên tên tuổi tác giả, người tiêu dùng còn có thể lựa chọn tác phẩm nhờ sự tin tưởng và yêu thích đối với thương hiệu phát hành.

Việc xây dựng cộng đồng người theo dõi cũng giúp Minumsa duy trì sự hiện diện thường xuyên, thay vì chỉ thu hút sự chú ý trong những đợt ra mắt sách mới.

Đây là lợi thế đáng kể trong hoạt động kinh doanh, bởi mối quan hệ lâu dài với độc giả có thể hỗ trợ việc quảng bá những đầu sách tiếp theo và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ.

Theo The Scoop, những thay đổi tại Munhakdongne và Minumsa phản ánh hai khía cạnh trong quá trình chuyển dịch của ngành xuất bản Hàn Quốc.

Nếu kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Munhakdongne cho thấy những chuyển động trong cấu trúc doanh nghiệp, thì mô hình phát triển thương hiệu của Minumsa là ví dụ về cách một nhà xuất bản thích ứng với thị trường.

Điểm chung là các doanh nghiệp đang tìm cách mở rộng giá trị của hoạt động xuất bản, khai thác tốt hơn nội dung sở hữu và tạo dựng những mối liên hệ mới với công chúng.

Xu hướng này cũng cho thấy vai trò của nhà xuất bản ngày càng đa dạng. Bên cạnh biên tập, phát hành và phân phối sách, doanh nghiệp có thể tham gia sáng tạo nội dung, phát triển thương hiệu, tổ chức hoạt động văn hóa và khai thác bản quyền.

Dù vậy, việc duy trì sức hút của sách vẫn là một thách thức. Những sản phẩm gây chú ý trên mạng xã hội có thể mang lại doanh thu trong ngắn hạn, nhưng sự phát triển bền vững của ngành xuất bản còn phụ thuộc vào nhu cầu đọc thực tế và khả năng giữ chân độc giả.

Trong bối cảnh đó, trào lưu Text Hip đang mở ra cơ hội để ngành xuất bản Hàn Quốc thử nghiệm những mô hình kinh doanh mới. Khả năng kết hợp chất lượng nội dung, sức hút thương hiệu và những phương thức tiếp cận độc giả đa dạng sẽ là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh trong những năm tới.