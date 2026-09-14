Người dùng AI thổi bùng làn sóng đọc sách tại Hàn Quốc

Người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30, nhóm người sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều nhất, đang giúp hồi sinh văn hóa đọc và định hình lại thị trường xuất bản nội địa.

AI đang giúp người trẻ tiếp cận dễ dàng hơn với sách. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Tờ Kyodo News dẫn Khảo sát quốc gia về văn hóa đọc năm 2025 của Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho biết, tỷ lệ người trưởng thành nước này đọc ít nhất một cuốn sách mỗi năm (dù là sách in, kỹ thuật số hay sách nói) đã liên tục sụt giảm trong hơn một thập kỷ qua, từ mức 72,2% vào năm 2013 xuống còn 38,5% vào năm 2025.

Tuy nhiên, giới trẻ Hàn Quốc dường như đang đi ngược lại xu hướng này khi duy trì tỷ lệ đọc sách cao nhất trong nhóm người trưởng thành.

Tỷ lệ đọc sách ở nhóm người độ tuổi 20 là 75,3% và nhóm độ tuổi 30 là 66,4%. Trong khi đó, một cuộc khảo sát riêng biệt của Bộ Khoa học Hàn Quốc về việc sử dụng Internet cho thấy chính các nhóm tuổi này cũng có tỷ lệ sử dụng AI cao nhất, lần lượt là 75,3% và 71,1%.

AI đưa người đọc quay về với sách

Sự hào hứng của họ được thể hiện rõ nét tại Hội sách quốc tế Seoul vào cuối tháng 6 vừa qua, khi dòng người xếp hàng dài bao quanh địa điểm tổ chức ngay cả trước khi cửa mở lúc 10 giờ sáng.

Hội sách quốc tế Seoul thu hút đông đảo công chúng Hàn Quốc. Ảnh: Seoul International Book Fair.

Park Ji Yong, 34 tuổi, người lần đầu tiên đến tham quan hội sách, chia sẻ rằng mong muốn phát triển bản thân đã thôi thúc Park bắt đầu đọc sách từ vài năm trước. Động lực này hoàn toàn phù hợp với kết quả khảo sát về thói quen đọc sách, trong đó "hoàn thiện bản thân" là lý do phổ biến thứ hai khiến người trưởng thành tìm đến sách, chỉ sau lý do "giải trí". Hiện tại, Park đọc tới 10 cuốn sách mỗi học kỳ trong thời gian theo học đại học.

Park, người cũng thường xuyên sử dụng các công cụ AI, cho biết mình dùng Google Gemini để hiểu sâu hơn về văn học, chẳng hạn như nhờ giải thích các chi tiết trong tác phẩm Kafka bên bờ biển của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, hay gợi ý những cuốn sách thuộc nhiều thể loại khác nhau dựa trên danh sách các tác phẩm bản thân đã đọc trước đó.

Oh Da Young, một sinh viên đại học 21 tuổi, đứng xếp hàng dài chờ thanh toán tại gian hàng Minumsa, cũng cho biết thường ghi lại nhật ký đọc sách trên một ứng dụng có tên là Repov và cũng sử dụng AI để hỗ trợ việc học tập.

Oh chia sẻ quan điểm của mình: "Thực ra, tôi cho rằng làn sóng đọc sách đang bùng nổ chính là nhờ AI. Mọi người đang sử dụng AI quá nhiều đến mức họ không còn thời gian để đọc và suy ngẫm. Tôi nghĩ họ nhận ra mình cần quay lại với việc đọc sách để hình thành ý tưởng và thể hiện bản thân".

Sách và kiến thức về AI trở thành xu hướng tuyển dụng

Ngoài việc tìm về với thế giới sách sau khoảng thời gian dài dùng AI hay lướt mạng Internet, các cuốn sách về AI và kiến thức, kỹ năng được rèn luyện từ đọc sách cũng đang trở thành kiến thức cấp thiết cho người trẻ Hàn Quốc trong thị trường việc làm khắc nghiệt.

Cho Eun-young, một sinh viên đại học 26 tuổi, chia sẻ tại một buổi tụ họp về sách trong quán cà phê ở Seoul: "AI có khả năng phân tích dữ liệu một cách khách quan, vì vậy việc lắng nghe lời khuyên của nó mang lại giá trị nhất định. Tuy nhiên, như Yuval Noah Harari đã đề cập trong cuốn Homo Deus (2015), phán đoán của AI dù chính xác cũng chưa chắc mang lại giá trị cho tổ chức. Con người vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc thấu hiểu bối cảnh công việc, đưa ra các đánh giá dựa trên giá trị và hợp tác với nhau".

Người trẻ Hàn Quốc trong một cuộc phỏng vấn với AI. Ảnh: Chosun.

Theo tờ Korea JoongAng Daily, những cuộc thảo luận và câu lạc bộ đọc sách như vậy đang trở thành một phần mới trong quá trình chuẩn bị tìm việc tại các trường đại học Hàn Quốc, khi các tập đoàn lớn ngày càng chú trọng đến tư duy phản biện và kiến thức khoa học xã hội trong quy trình tuyển dụng giữa kỷ nguyên chuyển đổi sang AI.

"Chúng tôi đọc một cuốn sách mỗi tuần để chuẩn bị cho các câu hỏi phỏng vấn tiềm năng liên quan đến AI", Cho nói. "Tuần trước, chúng tôi đã đọc cuốn Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think (2018) và tranh luận về những rủi ro đi kèm với nguồn thông tin mà chúng ta tiếp cận được trong kỷ nguyên AI".

Ông Kwon Sang-jib, giáo sư khoa học xã hội tại Đại học Hansung, nhận định: "Khi AI ngày càng trở nên thông minh và tạo ra nhiều thông tin hơn, con người lại càng trở nên quan trọng trong việc diễn giải và kiểm chứng tính xác thực của những thông tin đó. AI đang đảm nhận khâu sản xuất thông tin, vốn từng là lĩnh vực chủ yếu của con người trong kỷ nguyên chú trọng sản xuất, trong khi con người ngày càng đóng vai trò quyết định. Các doanh nghiệp hiện phản ánh sự thay đổi này trong quy trình tuyển dụng của họ".

Ngoài ra, xu hướng sử dụng AI phỏng vấn cũng đặt ra yêu cầu giới trẻ phải đọc sách và rèn luyện để thích ứng. Theo tờ Chosun, những cuốn sách như AI Interview Success Techniques tràn ngập thị trường, và các lớp học kỹ năng nói, hứa hẹn dạy cách điều chỉnh tư thế, giọng điệu và biểu cảm khuôn mặt để "gây ấn tượng với người phỏng vấn là AI" có mức phí lên tới hơn 200.000 won mỗi buổi.

AI đang tác động rõ rệt đến thị trường việc làm, và người trẻ Hàn Quốc đang cho thấy sự thích ứng nhanh chóng với kỷ nguyên công nghệ mới. Sách tiếp tục là một công cụ hữu ích đối với họ.