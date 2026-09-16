Tự mua sách để lọt bảng xếp hạng, tác giả Hàn bị truy tố

Một tác giả Hàn Quốc mới đây bị truy tố vì tự mua hơn 1.600 bản sách của chính mình. Hành vi này làm dấy lên lo ngại về tác động của việc mua sách số lượng lớn để nâng thứ hạng.

Sách được bày tại hiệu sách Kyobo Book Centre ở Seoul. Ảnh: Yonhap.

Theo tờ Seoul Economic Daily, Lee Ki-joo, tác giả ăn khách tại Hàn Quốc, đã bị truy tố với cáo buộc mua gom hơn 1.600 bản sách của chính mình nhằm thổi phồng thứ hạng doanh số.

Đài MBC cho biết, Văn phòng công tố quận Uijeongbu mới đây đã truy tố Lee và một người đứng đầu công ty xuất bản (được xác định là A) với cáo buộc vi phạm luật xuất bản.

Các công tố viên cáo buộc Lee thông đồng với A để mua 1.631 bản tản văn Words of the Universal tại các hiệu sách trên toàn Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2024. Số sách được mua này chiếm khoảng 14% tổng doanh số bán ra trong cùng kỳ.

Sau các đợt tự thu mua sách, cuốn Words of the Universal đã vươn lên vị trí thứ hai hoặc thứ ba trong bảng xếp hạng sách bán chạy hàng tuần của Kyobo Book Centre, cải thiện từ thứ hạng thứ ba hoặc thứ tư trước đó.

Cuốn Words of the Universal đang là tâm điểm tranh cãi. Ảnh: sedaily.

Theo Sports Chosun, Ki-joo Lee là tác giả rất ăn khách, nổi lên nhờ cuốn The Temperature of Language, một tập tản văn viết về những từ ngữ và các mối quan hệ thường nhật, với doanh số hơn 1,7 triệu bản.

Ông đã xuất bản nhiều tập tản văn khác như The Dignity of Words, Things That Were Once Precious và Words of Banality. Sau khi tin tức về việc truy tố lan rộng, Lee đã gỡ bỏ toàn bộ video trên kênh YouTube và xóa tài khoản Instagram của mình. Hiện tại, ông vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

Chiêu trò cũ trong ngành xuất bản Hàn Quốc

Tờ Korea JoongAng Daily dẫn chia sẻ của những người trong ngành cho biết tình trạng mua sách số lượng lớn đã tồn tại từ lâu và hành vi này ngày càng khó bị phát hiện hơn. Thời kỳ mà người ta phải đi từ hiệu sách này sang hiệu sách khác để tích lũy doanh số bán hàng về cơ bản đã qua rồi.

"Đó là cách làm cũ. Ngày nay, có nhiều cách để thực hiện việc này, bao gồm cả thông qua các câu lạc bộ sách", một giám đốc công ty xuất bản nhận định khi nói về các giao dịch mua sách bị cáo buộc của Lee.

Do đó, phần lớn các hoạt động này rất khó bị phát hiện. "Chỉ một số ít trường hợp bị phơi bày ra công chúng. Có rất nhiều vụ việc khác diễn ra âm thầm thông qua các cộng đồng đọc sách và các sự kiện đánh giá sách", Kim Hyeon-jong, một quan chức thuộc Hiệp hội nhà xuất bản Hàn Quốc, cho biết.

Trước đó, một trong những thủ đoạn mới hơn đã lộ diện trong vụ việc kết thúc bằng án phạt tiền vào tháng 7 vừa qua. Một nhà xuất bản đã thuê công ty tiếp thị để quảng bá một cuốn sách. Công ty này tổ chức sự kiện văn hóa và các buổi họp mặt câu lạc bộ sách, trong đó người tham dự được yêu cầu mua sách tại các hiệu sách được chỉ định và sau đó được hoàn tiền. Cách làm này đã tạo ra doanh số bán ra hơn 1.000 bản sách.

Cơ quan xuất bản Hàn Quốc đã xác định hành vi này là một hình thức thao túng doanh số và đệ đơn tố giác hình sự đối với người đứng đầu nhà xuất bản cùng những người khác vào tháng 1 năm ngoái. Cuối cùng, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên các bị cáo phạm tội.

Trong khi danh hiệu sách bán chạy mang lại giá trị thương mại lớn, thì quy mô nhỏ của thị trường xuất bản Hàn Quốc khiến các bảng xếp hạng đặc biệt dễ bị thao túng. Chỉ cần một khoản đầu tư tương đối nhỏ vào việc mua sách số lượng lớn cũng có thể giúp một đầu sách nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng. Giới chuyên môn ước tính rằng doanh số hơn 300 bản mỗi ngày là đủ để đưa một cuốn sách lọt vào top 20 trong danh sách sách bán chạy của một nhà sách lớn.

Tìm cách loại bỏ hành vi thao túng bảng xếp hạng sách

Sau khi vụ việc của Lee bị phanh phui, Ủy ban thẩm định phân phối xuất bản phẩm Hàn Quốc đã gửi thông báo chính thức tới các nhà xuất bản và nhà sách ngay trong ngày hôm đó.

Ủy ban cho biết: "Chúng tôi tin rằng các hình thức mua gom số lượng lớn đang diễn ra trên thị trường xuất bản. Chúng tôi đề nghị các đơn vị trong ngành xuất bản tránh các hành vi mua gom gây ảnh hưởng đến trật tự phân phối sách".

Các hiệu sách cũng đang tự thực hiện các biện pháp để kiểm soát các giao dịch mua hàng đáng ngờ. Đại diện của Kyobo Book Centre cho biết: "Nếu một người mua nhiều bản của cùng một cuốn sách, chúng tôi tính đó là một giao dịch duy nhất. Chúng tôi cũng thông báo cho ủy ban khi các đơn hàng có số lượng lớn bất thường từ những người không đăng ký thành viên hiệu sách được gửi đến cùng một địa chỉ".

Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn gặp khó khăn trong việc bắt kịp những thủ thuật thao túng doanh số ngày càng tinh vi. Một ví dụ là mua gom ngày càng được ngụy trang dưới hình thức quảng bá thông thường. Các sự kiện của câu lạc bộ sách và chiến dịch viết bài đánh giá có thể thúc đẩy doanh số, khiến ranh giới giữa tiếp thị hợp pháp và thao túng doanh số trở nên khó phân định.

Một số người trong ngành xuất bản Hàn Quốc đang kêu gọi thay đổi cách thức tổng hợp và công bố các bảng xếp hạng sách bán chạy, hiện thường gắn với các chuỗi nhà sách lớn.

Ông Baek Won-geun, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu sách và xã hội tại Hàn Quốc, cho biết: "Việc tổng hợp và công bố doanh số trên quy mô toàn quốc có thể phần lớn triệt tiêu được tình trạng mua gom số lượng lớn nhằm đưa một cuốn sách lên danh sách bán chạy".