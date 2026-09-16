Trẻ em hào hứng nhận sách miễn phí dưới mưa Hà Tĩnh

Anh Trần Đức Cường (phường Thành Sen) cho biết: “Tôi thấy đây là chương trình rất ý nghĩa và thiết thực đối với trẻ em. Các con được tự tay lựa chọn những cuốn sách mình thích, được tặng sách miễn phí nên cảm thấy rất hào hứng. Ngoài ra, một số sách bán với giá ưu đãi nên tôi cũng tranh thủ mua thêm một cuốn cho mình".