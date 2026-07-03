Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Vincent Van Gogh

Cuốn sách dành cho những ai yêu thích danh họa Van Gogh, muốn tìm hiểu, tra cứu thông tin nhanh chóng về cuộc đời ông, cùng 45 kiệt tác mà ông đã để lại.

Xuất bản

Bức tranh khiến cả thế giới tin Van Gogh vẽ lời tuyệt mệnh

  • Thứ sáu, 3/7/2026 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Van Gogh không để lại lời xác nhận nào, nhưng Đồng lúa mì với quạ vẫn được xem là "di chúc bằng hội họa", chất chứa nỗi cô đơn và ám ảnh về hư vô.

Van Gogh, buc tranh, hoa si anh 1

Bức tranh Đồng lúa mì với quạ được vẽ bởi danh họa Vincent van Gogh. Ảnh: wikipedia

Đồng lúa mì với quạ - Ở ngưỡng cửa của hư không

Đồng lúa mì với quạ không chỉ là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của Van Gogh. Với những con chim báo điềm dữ sải đôi cánh tai ác bay về phía bầu trời cuồn cuộn mây đen phủ bóng tối lên cánh đồng đang cuồng điên, bức tranh này thường được nhìn nhận như một giấy chứng nhận cho chứng rối loạn tâm thần của tác giả.

Trên thực tế, không có gì xác nhận tính chất di chúc của tác phẩm này (người ta không tìm thấy dấu vết nào về tác phẩm trong những bức thư cuối cùng), hay sự hiện diện của nó trên giá vẽ của Vincent vào ngày phát súng chết chóc nổ ra.

Một thế giới nổi cơn thịnh nộ

Sẽ là vô ích nếu phủ nhận ấn tượng độc đáo và choáng váng gây ra bởi cảnh thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ này. Ta nghĩ đến cảm xúc mãnh liệt và cuồn cuộn của Arthur Rimbaud trong tập thơ Illuminations (“dạ đen và đàn ống, - sấm và chớp, - hãy dâng cao và rền vang, - những làn nước và những nỗi buồn, hãy dâng cao và dấy lên những trận đại hồng thủy”¹), tác phẩm bộc lộ cùng một nguồn cảm hứng hư ảo.

Cái nhìn của người xem như bị nuốt chửng trong những con đường và những rãnh cày tủa đến tận bầu trời đang “gồng lên vì giận dữ”. Cảm xúc ngự trị ở đây là cảm xúc về một sự tan rã toàn bộ: mặt trời bị thu lại thành một trận nổ màu đen, những con quạ phóng vào một không gian thiếu chiều sâu, những con đường trở thành dòng thác bùn...

Tuy nhiên, trước sự tan rã kinh khủng này, người nghệ sĩ không khước từ. Sức mạnh và lý lẽ của ông là điều giải thích, chẳng hạn, việc xây dựng cánh đồng lúa mì thành hai hình kim tự tháp lộn ngược, hay tính đồng nhất tuyệt vời của nét cọ, buộc tất cả các bộ phận của bức tranh cùng cất lên một lời kêu gọi day dứt.

Dấu vết của cái vô hạn

Trong tác phẩm này, động thái của những chuyển động trái ngược nhau là điều gây bối rối nhất.

Thay vì hội tụ tại điểm ảo², ba con đường tách ra theo hình quạt, mở ra nơi chân trời cái vô hạn. Ở phía trên, những con chim mang điềm gở cất cánh bay lên, nhưng để rời xa hay tiến lại gần chúng ta? Để chạy trốn bất hạnh hay để báo hiệu nó? Cuối cùng, trên bầu trời, những đám mây âm u oằn mình theo một cơn gió bão, cơn gió này xô đẩy những bông lúa về hướng ngược lại.

Trận gió lốc nằm trong cái nhìn của Vincent, những con đường không dẫn đến gì khác ngoài sự thất bại trong cuộc sống, ánh sáng của những bông lúa mì vàng từ nay trở thành ánh sáng của Ngày tận thế.

Ý tưởng thiên tài

Tính mâu thuẫn của bức tranh này đến từ sự kết hợp giữa lý tưởng và nỗi tuyệt vọng. Khi vẽ “những cánh đồng lúa mì vô tận dưới một bầu trời rộng mở”, Van Gogh có ý thức rằng ông đang mạo hiểm dấn thân vào nơi mà ngôn từ bất lực trong việc diễn tả niềm hân hoan khi đối diện với cái vô hạn: “Anh không sợ thử biểu đạt nỗi buồn và sự cô đơn tột cùng. Anh tin rằng những bức tranh này sẽ nói điều mà anh không thể nói bằng lời, rằng anh nhìn thấy trong cuộc sống ở nông thôn những điều thánh thiện truyền sức mạnh”.

-----------------

1. Trích bài thơ “Après le déluge” (Sau trận đại hồng thủy). (HĐ)

2. Điểm mà tất cả các đường song song trong một mặt phẳng có vẻ (như) gặp nhau về phối cảnh (HĐ)

Gerard Denizeau

Omega + NXB Thế Giới

Van Gogh bức tranh họa sĩ Đồng lúa mì

    Đọc tiếp

    TP.HCM di vao tho va le hoi danh cho thieu nhi hinh anh

    TP.HCM đi vào thơ và lễ hội dành cho thiếu nhi

    55 phút trước 11:19 3/7/2026

    0

    Từ những bài thơ trong trẻo đến các câu chuyện về lễ hội, nhiều tác giả chọn kể về TP.HCM theo cách gần gũi, góp phần nuôi dưỡng tình yêu thành phố cho độc giả nhỏ.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    10:47 22/6/2026 10:47 22/6/2026

    0

    Chia sẻ từ hai hiệu sách ngoại văn tại Hà Nội, một bộ phận độc giả đang đọc khác đi, chủ động và chọn lọc hơn, gắn bó với việc đọc như một phần của đời sống tinh thần.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý