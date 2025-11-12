Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bức thư chấn động của FIFPro gửi FIFA

  • Thứ tư, 12/11/2025 19:24 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Bức thư của Chủ tịch FIFPro (Hiệu hội cầu thủ thế giới), Sergio Marchi gửi đến FIFA đang gây chấn động giới bóng đá.

FIFA đang bị FIFPro chỉ trích.

Ông Marchi gọi đó là “lời cảnh tỉnh cuối cùng” dành cho Gianni Infantino và bộ máy quyền lực ở Zurich, những người mà theo ông “đã quên mất cầu thủ là con người, không phải công cụ”.

Marchi viết rằng thế giới bóng đá vẫn dậm chân tại chỗ dù đã nghe quá nhiều lời hứa. “Một nền bóng đá nhân văn hơn” chỉ tồn tại trong diễn văn. Thực tế, cầu thủ vẫn bị vắt kiệt trong các mùa giải triền miên, thi đấu cách nhau vài ngày, di chuyển không ngừng và không có thời gian nghỉ ngơi. Ông ví họ như “nguồn tài nguyên không cạn kiệt”, bị sử dụng mà không được bảo vệ.

FIFPro không chỉ nói về thể lực. Marchi nhấn mạnh những bất công mà hàng nghìn cầu thủ đang chịu: bị nợ lương, vi phạm hợp đồng, mất quyền phát triển nghề nghiệp. Ông cho rằng FIFA “chỉ biết nói và làm ngơ”, tiếp tục tổ chức các giải đấu nặng tính thương mại, bất chấp nhiệt độ khắc nghiệt hay lịch thi đấu phi lý.

Đỉnh điểm của sự bức xúc là lời tuyên bố: “Tôi tin vào đối thoại, nhưng tôi sẵn sàng cho cuộc chiến”. Marchi khẳng định FIFPro sẽ không im lặng trước “quyền lực thiếu phẩm giá” và yêu cầu FIFA phải chịu trách nhiệm về những cam kết bị bỏ quên.

Trong một thế giới bóng đá bị chi phối bởi tiền bạc và bản quyền, tiếng nói của FIFPro nhắc lại một điều đơn giản nhưng cần thiết: bóng đá tồn tại nhờ con người, không phải hợp đồng thương mại.

Hà Trang

FIFA FIFA FIFPro Gianni Infantino Zürich Dậm chân tại chỗ Vắt kiệt

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Loi thoat duy nhat cua 7 cau thu nhap tich Malaysia hinh anh

Lối thoát duy nhất của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

15:24 11/11/2025 15:24 11/11/2025

0

Tương lai của các cầu thủ gốc châu Âu và Nam Mỹ trong màu áo Malaysia đứng trước cảnh bấp bênh, đặc biệt khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp đặt lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với họ.

Dau cham het cho cau thu nhap tich Malaysia hinh anh

Dấu chấm hết cho cầu thủ nhập tịch Malaysia

2 giờ trước 17:59 12/11/2025

0

CLB America de Cali xác nhận chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado sau khi FIFA bác bỏ hoàn toàn đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ bê bối giả mạo hồ sơ cầu thủ.

