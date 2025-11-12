Bức thư chấn động của FIFPro gửi FIFA

Bức thư của Chủ tịch FIFPro (Hiệu hội cầu thủ thế giới), Sergio Marchi gửi đến FIFA đang gây chấn động giới bóng đá.

FIFA đang bị FIFPro chỉ trích.

Ông Marchi gọi đó là “lời cảnh tỉnh cuối cùng” dành cho Gianni Infantino và bộ máy quyền lực ở Zurich, những người mà theo ông “đã quên mất cầu thủ là con người, không phải công cụ”.

Marchi viết rằng thế giới bóng đá vẫn dậm chân tại chỗ dù đã nghe quá nhiều lời hứa. “Một nền bóng đá nhân văn hơn” chỉ tồn tại trong diễn văn. Thực tế, cầu thủ vẫn bị vắt kiệt trong các mùa giải triền miên, thi đấu cách nhau vài ngày, di chuyển không ngừng và không có thời gian nghỉ ngơi. Ông ví họ như “nguồn tài nguyên không cạn kiệt”, bị sử dụng mà không được bảo vệ.

FIFPro không chỉ nói về thể lực. Marchi nhấn mạnh những bất công mà hàng nghìn cầu thủ đang chịu: bị nợ lương, vi phạm hợp đồng, mất quyền phát triển nghề nghiệp. Ông cho rằng FIFA “chỉ biết nói và làm ngơ”, tiếp tục tổ chức các giải đấu nặng tính thương mại, bất chấp nhiệt độ khắc nghiệt hay lịch thi đấu phi lý.

Đỉnh điểm của sự bức xúc là lời tuyên bố: “Tôi tin vào đối thoại, nhưng tôi sẵn sàng cho cuộc chiến”. Marchi khẳng định FIFPro sẽ không im lặng trước “quyền lực thiếu phẩm giá” và yêu cầu FIFA phải chịu trách nhiệm về những cam kết bị bỏ quên.

Trong một thế giới bóng đá bị chi phối bởi tiền bạc và bản quyền, tiếng nói của FIFPro nhắc lại một điều đơn giản nhưng cần thiết: bóng đá tồn tại nhờ con người, không phải hợp đồng thương mại.