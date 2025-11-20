Bức ảnh quá khứ của Georgina gây sốt

Bức ảnh Georgina Rodriguez, vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo, khi còn làm nhân viên bán hàng tạo được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Georgina khi còn làm nhân viên bán hàng.

Tấm hình ghi lại khoảnh khắc Georgina đang chỉnh trang quần áo tại một cửa hàng thời trang vào năm 2016 nhanh chóng nhận được lượng tương tác cao. Nhiều người hâm mộ cho rằng cô "may mắn khi lọt vào mắt xanh của Ronaldo", thời điểm CR7 đang là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.

Trước khi trở thành bạn gái của siêu sao người Bồ Đào Nha, Georgina có cuộc sống giản dị tại Madrid. Cô làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci, sống trong một căn hộ nhỏ và phải đối mặt với không ít khó khăn tài chính như bao người trẻ khác.

Giống như nhiều cô gái cùng lứa, Georgina mang trong mình ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ định mệnh lại đến theo cách bất ngờ nhất.

Theo lời kể của cô, mọi thứ thay đổi vào một ngày làm việc bình thường. Khi đang ở cửa hàng, một vị khách đặc biệt bước vào – không ai khác chính là Cristiano Ronaldo, khi đó vẫn thi đấu cho Real Madrid. Georgina nhớ rõ khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau và cảm nhận rằng cuộc sống của mình sẽ không còn như trước.

“Tôi cảm thấy như thời gian ngừng lại. Khoảnh khắc ấy, tôi biết điều gì đó lớn lao sắp xảy đến", Georgina từng chia sẻ.

Ronaldo và Georgina gặp mặt Tổng thống Donald Trump.

Kể từ lần gặp gỡ định mệnh đó, Georgina và Ronaldo luôn đồng hành trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Cô trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng, giúp Ronaldo duy trì sự cân bằng, đồng thời chăm sóc gia đình và các con của anh.

Hôm 19/11, Georgina và Ronaldo cùng phái đoàn Saudi Arabia tham dự buổi tiệc tại Nhà Trắng. Tại đây, cô gây chú ý khi đeo chiếc nhẫn kim cương trị giá 3 triệu USD . Sau gần 10 năm, cuộc sống của Georgina đã đảo lộn theo hướng tích cực, kể từ khi Ronaldo bước vào đời cô.

