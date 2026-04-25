Bức ảnh chồng U40 hóa soái ca sau 12 năm cưới gây sốt MXH

Bức ảnh ngày ấy - bây giờ của anh Quang Hiếu được vợ chia sẻ khiến người xem trầm trồ vì sự thay đổi quá lớn.

Nhìn lại bức ảnh của chồng cách đây 12 năm rồi so sánh với anh của hiện tại, chị Mỹ Linh (Hà Nội) không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi lớn, dường như "lột xác" về diện mạo của ông xã.

Trong bức hình chụp vào lễ ăn hỏi năm 2014, anh Quang Hiếu (38 tuổi), chồng chị Linh, có thân hình khá mũm mĩm. Nhưng ở tấm hình chụp năm 2026, anh Hiếu gây bất ngờ với hình thể gọn gàng, cơ bắp cuồn cuộn sắc nét.

Sự thay đổi của anh Hiếu sau 12 năm kết hôn khiến nhiều người bất ngờ, khen ngợi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Linh cho biết màn "lột xác" của chồng là kết quả của một quá trình kiên trì tập luyện, ăn uống khoa học và duy trì lối sống lành mạnh, bắt đầu từ khoảng năm 2020.

"Thời gian trước đó chồng tôi thừa cân, tuổi còn trẻ mà đã bị mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Cảm thấy sức khỏe không được tốt nên anh đã quyết tâm thay đổi, sợ bệnh tật lại khổ vợ con", chị Linh bộc bạch.

Không tới phòng gym, anh Quang Hiếu chọn tự tập luyện tại nhà, mỗi tuần 6 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Bên cạnh đó, anh cũng tuân thủ chế độ ăn kiêng không đường, không mỡ, mỗi bữa đều ăn đúng và đủ khẩu phần ngày 2 bữa (gồm 200 gram thịt bò, 250 gram thịt ức gà, 200 gram tôm, 300 gram cá).

Sau thời gian tập luyện kỷ luật, anh giảm từ 77 kg xuống 68 kg. "Vì tập luyện giảm mỡ nhưng tăng cơ nên số cân không giảm quá nhiều, song trông anh gọn hơn, đặc biệt là vòng bụng giảm rất nhiều. Những vấn đề sức khỏe trước đó cũng biến mất, hiện các chỉ số rất đẹp", chị Linh cho hay.

Chia sẻ bức ảnh ghép "ngày ấy - bây giờ" của chồng lên mạng, chị Linh bất ngờ khi nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.

Không ít bình luận khen ngợi "vợ mát tay chăm chồng", bày tỏ bất ngờ khi thấy người chồng hóa "soái ca" sau hơn 10 năm kết hôn. "Chị có đăng nhầm mốc thời gian không vậy", "Sao trông ngược ngược với chồng mình thế nhỉ", "Trông anh ấy trẻ hơn hồi mới cưới luôn", dân mạng hài hước bày tỏ.

"Chồng tôi ít chơi mạng xã hội, chỉ dùng để xem tin tức thôi nên khi thấy ảnh của mình viral anh ấy cũng bất ngờ, không nghĩ là mọi người lại thích thú với sự thay đổi đó đến vậy", chị Linh nói.

Chị tâm sự thêm rằng hai vợ chồng bằng tuổi, là bạn từ thời cấp 3 và sau đó nên duyên vợ chồng. Sau 12 năm chung sống, cặp đôi đã có hai con, một bé trai 11 tuổi và bé gái 7 tuổi.

Nhận xét về người bạn đời, chị Linh nói anh là người ít nói, hiền lành và quyết tâm cao. "Chồng tôi là kiểu người không làm thì thôi, nhưng khi đã quyết sẽ làm tới cùng. Tôi thích nhất ở chồng là việc anh rất kiệm lời, bởi tôi nói nhiều nên thích con trai ít nói, biết lắng nghe".