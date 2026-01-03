Bức ảnh bikini 'khét tiếng' giúp người mẫu đổi đời 20 năm trước

Trong kỳ nghỉ đầu năm mới, Myleene Klass tái hiện cảnh tắm dưới thác nước nổi tiếng 20 năm trước và tiết lộ "chính bộ bikini trắng ấy đã nuôi các con tôi ăn học".

Bức ảnh "khét tiếng" của Myleene Klass trong chương trình I'm a Celebrity Get Me Out of Here năm 2006. Ảnh: ITV/Shutterstock.

Myleene Klass (47 tuổi), người mẫu kiêm MC truyền hình, gắn liền với hình ảnh diện bikini trắng kể từ lần xuất hiện trong show I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here năm 2006.

Khi đó, sự chú ý của cả Vương quốc Anh đổ dồn về phía Myleene khi cô bước vào con thác giữa rừng rậm trong bộ bikini 2 mảnh tí hon, khoe vóc dáng đáng kinh ngạc.

Hôm 3/1, Myleene tái hiện lại khoảnh khắc mang tính biểu tượng ấy sau 20 năm. Bà mẹ 3 con đang tận hưởng nắng ấm mùa đông sau khi đón năm mới cùng chị gái Jessie.

Trong loạt ảnh đăng tải trên Instagram, Myleene diện bộ bikini 2 mảnh trắng đồng điệu. Tạo dáng gợi cảm bên thác nước, ngôi sao “không tuổi” khoe đôi chân dài và vòng eo thon gọn, nở nụ cười rạng rỡ với khung cảnh ấn tượng phía sau.

Bên dưới loạt ảnh, Myleene bày tỏ: “Tôi sẽ mãi biết ơn khoảnh khắc trong rừng rậm Australia, để rồi được lặp lại ở Nam Phi trong mùa All Stars 17 năm sau đó. Thật lòng mà nói, chính bộ bikini trắng ấy đã giúp các con tôi được đi học”.

Dân mạng liên tục để lại lời khen như “Cô trông thật tuyệt vời, Myleene, đẹp không tì vết”, “Cơ thể và nhan sắc quá đỉnh”.

Myleene Klass tái hiện bức ảnh nổi tiếng của mình 20 năm trước. Ảnh: @myleeneklass/Instagram.

Myleene Klass vốn là nghệ sĩ piano và violin tài năng. Sau khi nổi tiếng với nhóm Hear’Say, cô tiếp tục sự nghiệp solo, ra 3 album, trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình và đài phát thanh.

Năm 2006, Myleene gây sốt khi xuất hiện với bộ bikini trắng trong chương trình thực tế I’m a Celebrity... Get Me Out of Here và sau đó biến sự chú ý này thành dòng đồ bơi riêng, bán ra một chiếc bikini mỗi phút.

“Tôi mua bộ bikini trắng đó với giá 40 bảng. Sau chương trình, tôi bán lại nó với giá 7.500 bảng!”, Myleene chia sẻ trước khi trở lại rừng rậm trong phiên bản All Stars năm 2023.

Myleene chia sẻ mọi người sẽ luôn gắn mác cô là “người mặc bikini trắng trong rừng”, nhưng chính bộ bikini đó đã giúp con của cô có tiền đi học.

Hiện tại, Myleene hỗ trợ giáo dục âm nhạc cho trẻ em ở khu vực khó khăn dù cho rằng giáo dục âm nhạc đang lâm vào khủng hoảng. Cô vẫn chia sẻ nhiều hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm trên mạng xã hội, điều thú vị là luôn giấu địa điểm mình có mặt.