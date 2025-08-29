bTaskee mở rộng sang Malaysia, muốn tiến vào Hàn Quốc, Nhật Bản

bTaskee có tham vọng xuất khẩu dịch vụ sau thành công tại "sân nhà" Việt Nam và các nước như Thái Lan, Indonesia.

bTaskee muốn mở rộng dịch vụ gia đình như giúp việc theo giờ, trông trẻ... qua nhiều thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản. Ảnh: bTaskee.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Đắc Nhân Tâm, nhà sáng lập kiêm CEO của startup công nghệ về dịch vụ gia đình bTaskee cho biết doanh nghiệp đã lấn sân sang thị trường Malaysia hồi tháng 7 sau thành công tại Thái Lan và Indonesia.

Đây được coi là "bàn đạp" để bTaskee nhân rộng mô hình trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời chuẩn bị tiến sang thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thành lập năm 2016 tại Việt Nam, bTaskee là ứng dụng tiện ích gia đình với khởi điểm là dịch vụ giúp việc nhà theo giờ và mở rộng thành hệ sinh thái hơn 20 dịch vụ gồm dọn dẹp, tổng vệ sinh, giặt rèm, vệ sinh sofa, nệm, chăm sóc người cao tuổi, trông trẻ... và mới nhất là làm đẹp tại nhà.

Sau 9 năm, bTaskee có mặt tại hơn 19 tỉnh thành Việt Nam. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng tại Thái Lan vào năm 2019 và Indonesia vào năm 2023.

Trước khi lấn sân sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Tâm cho biết chính cộng đồng người Hàn tại quận 7 cũ ở TP.HCM là những khách hàng đầu tiên đặt ra tiêu chuẩn khắt khe cho dịch vụ, giúp bTaskee chuẩn hóa để mang ra quốc tế.

Hiện, công ty đã có bộ phận chăm sóc khách hàng riêng cho khách Hàn Quốc tại Việt Nam và đang phát triển phiên bản tiếng Hàn cho ứng dụng.

Doanh nghiệp đã nhận vốn đầu tư từ các quỹ Nhật Bản và Hàn Quốc, tạo nền tảng cho bước mở rộng. bTaskee cũng vừa được chọn vào Top 6 startup công nghệ tiềm năng tại Global Shinhan InnoBoost 2025, qua đó có cơ hội làm việc trực tiếp với Shinhan Bank, Shinhan Finance, Shinhan Securities và Shinhan Life để phát triển các giải pháp công nghệ.

Nếu thành công, bTaskee sẽ là một trong số ít startup Việt chuẩn hóa nghề giúp việc tại các quốc gia phát triển, góp phần thay đổi nhận thức xã hội về nghề này.

Dù vậy, theo ông Tâm, khó khăn lớn nhất là khác biệt văn hóa và chuẩn mực dịch vụ. Người Hàn Quốc và Nhật Bản có tiêu chuẩn rất cao về sự tôn trọng, kỷ luật, chất lượng, vì vậy doanh nghiệp đầu tư mạnh vào đào tạo nhân sự.