Bruno Fernandes nổi giận với VAR

Rạng sáng 21/3, trận hòa 2-2 giữa MU và Bournemouth tại vòng 31 Premier League để lại nhiều tranh cãi xoay quanh quyết định của VAR.

Fernandes đặt dấu hỏi về quyết định của trọng tài. Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt trận đấu xảy ra trong 10 phút cuối trận khi trung vệ Harry Maguire của MU bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Evanilson trong vùng cấm. Từ chấm 11 m, Eli Kroupi Junior không mắc sai lầm, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Bournemouth.

Ở tình huống trên, tổ VAR kết luận Maguire có hành vi giữ người và không có ý định tranh chấp bóng, nên án phạt là chính xác.

Sau trận đấu, tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes tỏ ra không hài lòng với cách điều hành của trọng tài và VAR. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng tình huống Amad Diallo bị phạm lỗi trong vùng cấm trước đó xứng đáng được thổi phạt đền nhưng lại bị bỏ qua.

"Nếu một tình huống là penalty thì tình huống kia cũng phải như vậy, hoặc cả hai đều không bị thổi phạt", Fernandes nhấn mạnh.

Tiền vệ đội trưởng của MU nói thêm: "MU đặt mục phải giành được 3 điểm hôm nay nhưng đã bỏ lỡ. Chúng tôi cần đi từng trận một vì Premier League là một giải đấu rất khắc nghiệt".

Trong khi đó, HLV Michael Carrick cũng chung quan điểm với Fernandes khi gọi quyết định của trọng tài là khó hiểu và khó chấp nhận. Ông cho rằng hai pha bóng gần như giống hệt nhau nhưng lại được xử lý khác nhau.

Trận hòa này khiến MU đánh rơi hai điểm quan trọng trong cuộc đua top 4. Họ sẽ cần nhanh chóng lấy lại phong độ khi chuẩn bị tiếp đón Leeds ở vòng 32 Premier League vào ngày 14/4.

