Bruno Fernandes muốn sang Australia chơi bóng

Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện tại 31 tuổi và còn hợp đồng với MU đến năm 2027. Anh chưa rõ liệu có được gia hạn thêm hay không. Dù không có ý định rời MU thời điểm này, Fernandes tiết lộ rằng Juan Mata, khoác áo Western Sydney Wanderers ở tuổi 36, đã chia sẻ rất nhiều điều hay ho về cuộc sống tại Australia và giải A-League.

Fernandes nói với Optus Sport: "Sau khi xem những video mà anh ấy (Mata) gửi về lối sống, những buổi chơi golf, bãi biển, sân vận động, các cổ động viên và điều kiện tại câu lạc bộ, tôi bắt đầu nghĩ đến việc tới Australia. Nếu lúc đó Mata còn ở đó thì sẽ càng tuyệt vời hơn, bởi anh ấy nói rằng mình yêu đất nước này, yêu văn hóa nơi đây".

Fernandes tiết lộ thêm: "Mata nói anh ấy hối hận không đến Australia sớm hơn. Bạn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của anh ấy ở nơi đó, và hiện tại, Mata là kiểu người như vậy - rất mãn nguyện và hạnh phúc. Mata chỉ toàn nói những điều tốt đẹp. Giáng sinh vừa rồi, khi tôi ở đây với gió lạnh và thời tiết khắc nghiệt, anh ấy gửi cho tôi những video của nắng ấm, bãi biển. Anh ấy sống ngay sát bờ biển, thật đẹp".

Hiện tại, Fernandes vẫn là đầu tàu trên hàng công MU. Rạng sáng 24/1, cựu sao Sporting Lisbon ghi bàn ở phút 90+2, giúp "Quỷ đỏ" chật vật đánh bại Rangers 2-1 trên sân nhà Old Trafford ở vòng phân hạng Europa League.

Hiện CLB chủ sân Old Trafford đứng thứ 4 với 15 điểm, hơn đội đứng thứ 9 khoảng cách 2 điểm. Ở lượt trận cuối, MU sẽ hành quân đến sân nhà của FCSB, CLB đang xếp thứ 8.

