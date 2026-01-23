Brooklyn Beckham cân nhắc ra sách về 'sóng gió gia tộc'?

Theo tin độc quyền từ Daily Mail, Brooklyn Beckham đang cân nhắc có thể viết một cuốn sách tiết lộ tất cả chia rẽ trong gia đình nổi tiếng của mình.

Ảnh: Hello! Magazine.

Khi chàng trai 26 tuổi đăng tải các tuyên bố gay gắt về gia đình trên Instagram vào đầu tuần này, nhiều người cho rằng đó là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa Brooklyn và nhà Beckham.

Tuy nhiên, nhiều người trong cuộc cho rằng đó là suy nghĩ sai lầm.

Không phải tự nhiên Brooklyn Beckham gây ra nhiều sóng gió với gia đình nổi tiếng của mình như vậy. Dường như Brooklyn đang tìm cách định vị bản thân theo cách riêng của mình.

Chưa có nhiều sách về nhà Beckham

Một nguồn tin thân cận với Brooklyn Beckham cho biết: "Nếu mọi người nghĩ đó là hồi kết cho mối quan hệ gia đình họ, thì thực ra đó mới là sự khởi đầu".

Hiện tại, một thương vụ viết sách tiết lộ tất cả sóng gió trên đang được cân nhắc nghiêm túc, sau nhiều năm đàm phán sau hậu trường.

Brooklyn đã có một người đại diện văn học trong nhiều năm. Người này thường từ chối lời đề nghị từ các nhà xuất bản muốn kiếm tiền từ cái tên Beckham.

Cuốn sách rất ăn khách năm 2024. Ảnh: Amazon.

Cho đến nay chưa có nhiều cuốn sách về nhà Beckham. Cuốn The House of Beckham năm 2024 tập trung chính vào David và Victoria cùng hành trình vươn lên đỉnh cao danh vọng và xây dựng thương hiệu Beckham. Trong khi đó, chưa có nhiều tác phẩm chú ý đến đời sống gia đình nhiều rắc rối của họ.

Đó là lý do đã có nhiều cuộc thảo luận với Brooklyn Beckham về ra mắt sách dạy nấu ăn, các dự án nhiếp ảnh, các ấn phẩm về lối sống sang trọng và thường xuyên hơn là những gợi ý rằng Brooklyn nên kể câu chuyện của chính mình.

Nguồn tin này cho hay: "Anh ấy luôn nói rằng mình không quan tâm. Có thể một ngày nào đó. Có thể trong tương lai. Nhưng không phải lúc này".

Cách nghĩ này đã thay đổi khi rạn nứt trong gia đình ngày càng leo thang và Brooklyn Beckham cảm giác rằng người khác đang định hình câu chuyện của mình, những người trong cuộc cho hay.

Trong vài tháng qua, khi căng thẳng gia tăng và những lời đồn đoán ngày càng nhiều, Brooklyn đã âm thầm xem xét lại ý tưởng này sau những cuộc trò chuyện sâu rộng với Nicola và gia đình vợ.

Về phía gia đình Beckham, họ hiểu điều gì sẽ diễn ra.

Nguồn tin này chia sẻ: "Họ (gia đình Beckham) biết rằng họ phải cẩn thận. Nếu họ gây áp lực với anh ấy, nếu họ phủ nhận công khai hoặc phản công, điều đó chỉ khiến anh ấy càng muốn đi xa hơn. Họ đã học được từ những sai lầm của người khác. Đây là một ván cờ".

Hình mẫu từ Hoàng gia Anh

Đối với Brooklyn Beckham, thời điểm này là một cơ hội. Trong giới xuất bản, đã có một hình mẫu thành công tương tự. Đó là Hoàng tử Harry.

Cuốn hồi ký Spare của Harry, do Penguin Random House xuất bản, đã gây chấn động giới hoàng gia đồng thời góp phần viết lại các quy tắc xuất bản sách của người nổi tiếng.

Spare đã bán được hơn 467.000 bản trong tuần đầu tiên tại Anh và trở thành cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất trong lịch sử.

Với khoản tiền trả trước được cho là từ 35 đến 40 triệu USD và doanh thu toàn cầu phá kỷ lục, thành công của cuốn sách cho thấy độc giả rất ưa chuộng những câu chuyện nội bộ tiết lộ sự rạn nứt của các gia đình quyền lực.

Cơ hội tự lập cho Brooklyn Beckham

Brooklyn đã nhận thấy điều đó.

Nguồn tin này cho hay: "Cậu ấy đã thấy cuốn sách của Harry thành công như thế nào. Cùng một nhà xuất bản. Cùng ý tưởng kể ra sự thật của mình sau nhiều sóng gió. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên".

Trong những tháng gần đây, mối quan hệ của hai vợ chồng Brooklyn và Nicola cùng Harry và Meghan cũng được cho là đã trở nên thân thiết hơn. Cặp đôi đã dành thời gian bên nhau, trong đó có một bữa tối tại nhà của vợ chồng Harry ở Montecito.

Brooklyn và Nicola cũng đã thuê luật sư từng làm việc với các cố vấn của nhà Sussex, điều được coi là một bước đi chiến lược trong bối cảnh nhiều thứ đang diễn ra.

Brooklyn Beckham có mối quan hệ trước đó với Penguin Random House vì từng xuất bản cuốn sách ảnh đầu tay What I See vào năm 2017. Mặc dù bán khá chạy, cuốn sách không được đánh giá cao. Nhiều người trong cuộc nói rằng Brooklyn không hài lòng với cách thức phát hành vào thời điểm đó. Tuy nhiên, nguồn tin trên cho biết: "Cậu ấy đã dần trưởng thành hơn. Cậu ấy đã học được nhiều điều".

Trong khi Penguin Random House vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Brooklyn, các đối thủ cạnh tranh khác trong giới xuất bản đã bắt đầu nhòm ngó tới câu chuyện của cậu cả nhà Beck.

Brooklyn đang có nhiều lựa chọn. Một khi các cuộc đàm phán được hoàn tất, Brooklyn có thể đạt được sự độc lập tài chính chưa từng có, kiểm soát cả thương hiệu và câu chuyện của mình. Đây sẽ là một bước tiến xa so với việc sống dưới cái bóng của cha mẹ nổi tiếng.

Nguồn tin này nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một tác phẩm ăn khách. Việc hé lộ những bí mật về thương hiệu Beckham là điều mà mọi người đều muốn đọc".

"Cậu ấy không phải là người sẽ lặng lẽ rút lui. Sự nghiệp của Nicola đang phát triển mạnh mẽ và cậu ấy cũng muốn như vậy. Đây là một chiến lược", nguồn tin tiết lộ.