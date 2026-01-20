Con trai cả của David Beckham và Victoria Beckham gây chấn động truyền thông khi lên tiếng chỉ trích cha mẹ, khẳng định đây là lần đầu tiên anh đứng lên bảo vệ chính mình.

Brooklyn Beckham công khai đoạn tuyệt với gia đình.

Brooklyn Beckham khiến dư luận dậy sóng sau khi đăng tải một tuyên bố dài trên mạng xã hội, trực diện nói về mối quan hệ rạn nứt với gia đình. Trong thông điệp mang tính đối đầu, anh cho biết đã im lặng suốt nhiều năm nhưng buộc phải lên tiếng khi cha mẹ và ê-kíp truyền thông tiếp tục đưa những câu chuyện riêng tư ra báo chí.

Brooklyn khẳng định bài đăng không nhằm hàn gắn hay xoa dịu căng thẳng. Ngược lại, anh tuyên bố không có ý định hòa giải và phủ nhận việc bị bất kỳ ai kiểm soát. Theo con trai nhà Beckham, đây là lần đầu tiên trong đời anh tự đứng lên để nói ra sự thật của mình.

Trọng tâm chỉ trích của Brooklyn xoay quanh việc anh cho rằng cha mẹ đã “kiểm soát toàn bộ câu chuyện” về gia đình trên truyền thông. Anh mô tả tuổi thơ và quá trình trưởng thành gắn liền với những hình ảnh được dàn dựng kỹ lưỡng, từ mạng xã hội đến các sự kiện công khai, nhằm duy trì hình ảnh một gia đình hoàn hảo.

Brooklyn cho biết gần đây nhận ra mức độ mà gia đình sẵn sàng đi xa để bảo vệ hình ảnh ấy, kể cả việc lan truyền thông tin không đúng sự thật.

Mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn khi Brooklyn đề cập đến mối quan hệ với vợ, Nicola Peltz. Anh cáo buộc cha mẹ từng tìm cách phá hoại chuyện tình của mình ngay từ trước đám cưới. Những chi tiết như tranh cãi về váy cưới, chỗ ngồi trong tiệc hay các can thiệp vào khâu tổ chức được Brooklyn xem là bước ngoặt khiến quan hệ gia đình rạn nứt nghiêm trọng.

Brooklyn cũng nêu ra những vấn đề nghiêm trọng hơn, bao gồm áp lực buộc anh phải từ bỏ quyền với chính tên tuổi của mình, cũng như sự việc liên quan đến điệu nhảy trong đám cưới mà anh cho là khiến bản thân rơi vào trạng thái khó chịu và tổn thương.

Theo Brooklyn, vợ anh liên tục bị gia đình chồng đối xử thiếu tôn trọng. Anh cho rằng với cha mẹ, cái tên Beckham đã trở thành một thương hiệu, được đặt lên trên cảm xúc và hạnh phúc cá nhân. Việc thể hiện “tình cảm gia đình”, theo anh, bị đo đếm bằng số lượng bài đăng và sự xuất hiện trước truyền thông.

Kết thúc tuyên bố, Brooklyn lên tiếng bảo vệ Nicola Peltz và bác bỏ quan điểm cho rằng anh bị vợ chi phối. Anh khẳng định người kiểm soát cuộc đời mình trong phần lớn thời gian chính là gia đình ruột thịt, chứ không phải người bạn đời.