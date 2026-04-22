Boulevard Prime thanh khoản tốt nhờ chính sách 'đóng băng' lãi suất

Chính sách "đóng băng lãi suất" 0-6%/năm trong 5 năm của Vinhomes tạo ra "cú phá khung" khi chi phí vốn được kiểm soát, rủi ro được loại bỏ.

Tại Vinhomes Green Paradise (TP.HCM), dòng sản phẩm Boulevard Prime ghi nhận thanh khoản bật tăng. Nhiều nhà đầu tư tận dụng cơ hội để xuống tiền sớm, giữ vị trí và “khóa” vùng giá.

Chính sách “phá khung”, mở đường cho dòng tiền đổ về Boulevard Prime

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục hạ nhiệt khiến sức hấp dẫn của kênh tiết kiệm suy giảm rõ rệt. Với khoản tiền 16- 17 tỷ đồng , mức chênh lệch lãi suất giảm 0,1-0,5%/năm có thể làm hụt đến khoảng 85 triệu đồng mỗi năm, buộc dòng tiền phải tìm đường đi mới.

Lúc này, tài sản thực có khả năng khai thác dòng tiền và biên độ tăng trưởng lớn như nhà phố Boulevard Prime tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) trở thành đích đến của nhà đầu tư.

Nhà phố Boulevard Prime bùng nổ thanh khoản sau khi Vinhomes công bố chính sách hỗ trợ lãi suất đặc biệt.

Nằm trên trục xương sống kinh tế của Vinhomes Green Paradise, nhà phố Boulevard Prime duy trì sức hút ổn định nhờ vị trí và khả năng vận hành thương mại rõ rệt. Ngay sau khi Vinhomes công bố chương trình hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm kéo dài 5 năm, áp dụng trên toàn dự án đến 20/7/2026 và mở rộng cho cả khách hàng đã mua từ đầu năm nay, dòng sản phẩm này lập tức bùng nổ thanh khoản.

“Sau khi chính sách được tung ra, tốc độ chốt giao dịch nhanh hơn hẳn. Nhiều khách quay lại xuống tiền vì không muốn bỏ lỡ cơ hội. Quan trọng nhất là không còn phải cân nhắc quá nhiều về chi phí vốn”, anh Xuân Quang, môi giới tại TP.HCM, chia sẻ.

Theo anh Quang, với tầm giá 14- 17 tỷ đồng cho nhà phố Boulevard Prime, nhà đầu tư có thể tận dụng đòn bẩy tài chính mà không phải chịu áp lực lãi vay trong suốt 5 năm.

Với sản phẩm khoảng 15 tỷ đồng , vay 70% tương đương 10,5 tỷ đồng , chi phí lãi vay theo mặt bằng 9-11%/năm có thể lên đến gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Đây chính là rào cản lớn khiến nhiều nhà đầu tư dù nhìn thấy cơ hội vẫn phải “chùn tay”.

Chính sách “phá khung” của Vinhomes gỡ bỏ rào cản đó. Với gói 18 tháng, chi phí lãi vay bằng 0, đồng nghĩa người mua tiết kiệm hàng tỷ đồng. Với gói dài hơn, mức lãi suất không quá 6%/năm trong 5 năm đầu, giúp chi phí vốn giảm sâu so với thông lệ.

Ngay cả khách mua chọn gói vay 18-36 tháng, cơ chế “khóa trần” lãi suất 9%/năm trong 2 năm sau thời gian ưu đãi tạo ra lớp bảo hiểm hiếm có. Biến số lớn nhất của đòn bẩy tài chính được kiểm soát, chi phí vốn không còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường.

“Một tài sản dù tốt đến đâu, nếu chi phí vốn biến động mạnh, vẫn có thể trở thành rủi ro. Ngược lại, khi chi phí vốn được kiểm soát, tài sản đó lập tức có thêm ‘lớp bảo hiểm’. Và Vinhomes đang bổ sung chính lớp bảo hiểm đó”, TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, đánh giá.

Giới đầu tư gấp rút “săn” cơ hội cuối cùng để sở hữu nhà phố Boulevard Prime trước khi quỹ căn đẹp biến mất. Ảnh phối cảnh.

Với ưu đãi lớn từ Vinhomes, lãi suất thực tế của khoản vay trong 5 năm đầu chỉ quanh ngưỡng 5,5-6%/năm, thấp hơn cả gói vay mua nhà ở xã hội. Khi kênh tiết kiệm ngày càng “mỏng lãi”, việc nắm giữ tài sản có chi phí vốn được kiểm soát như Boulevard Prime là lựa chọn hấp dẫn hơn cho dòng tiền.

“Việc Vinhomes ‘đóng băng’ lãi suất trong 5 năm đã mở ra ‘đường băng tài chính’ hiếm có và an toàn cho thị trường cất cánh trở lại”, TS Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh.

Tài sản có dòng tiền thực giữ chân dòng vốn dài hạn

Nếu chính sách lãi suất là “cú hích”, yếu tố nội tại mới là nền tảng giữ dòng tiền ở lại với Boulevard Prime. Trước hết, đây là vùng giá đầu chu kỳ. Mức 14- 17 tỷ đồng cho nhà phố trong siêu đô thị biển quy mô lớn vẫn đang ở ngưỡng dễ tiếp cận nếu đặt cạnh mặt bằng nội đô.

“Khi hệ thống hạ tầng và tiện ích hoàn thiện trong 2-3 năm tới, biên độ tăng giá dần được phản ánh rõ rệt hơn vào tài sản. Dự kiến đến năm 2028-2029, mức giá có thể tăng 30-50% cùng với sự phát triển của cộng đồng cư dân và siêu đô thị”, anh Xuân Quang nhận định.

Quan trọng hơn, Boulevard Prime sở hữu khả năng tạo dòng tiền thực. Tọa lạc trên Đại lộ Tương Lai rộng 50 m, quỹ căn nằm đối diện hàng chục tòa chung cư với quy mô dân số đông nhất siêu đô thị. Riêng 5.000 căn hộ từ các tòa của MIK Group sẽ hình thành dòng khách nền cho toàn bộ trục kinh doanh.

Boulevard Prime hưởng lợi từ “ATM dòng tiền” là hàng chục tòa căn hộ nằm đối diện. Ảnh phối cảnh.

Trong dài hạn, khi hạ tầng và tiện ích hoàn thiện, Vinhomes Green Paradise sẽ bổ sung lượng khách du lịch dự kiến lên đến 40 triệu lượt/năm. Những sự kiện quy mô lớn như VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ với khoảng 5.000 runner vào ngày 1/5 tới đây cho thấy khả năng hình thành dòng khách ngay từ giai đoạn đầu cho bất động sản dòng tiền như Boulevard Prime.

Sự cộng hưởng giữa cộng đồng cư dân nội khu và dòng khách du lịch dồi dào tạo nên nền tảng khai thác bền vững, giúp Boulevard Prime không chỉ giữ giá trị mà còn vận hành như tài sản tạo dòng tiền dài hạn.

Nhiều nhà đầu tư đang chọn sở hữu những vị trí đẹp cuối cùng tại Boulevard Prime. Đặc biệt, thông tin dòng sản phẩm lân cận như biệt thự Thiên đường xanh đang tạo hiệu ứng lan tỏa, khiến dòng tiền tiếp tục hội tụ về Boulevard Prime. Việc tham gia từ giai đoạn này không chỉ giúp nhà đầu tư “khóa” vùng giá tốt, mà còn đón đầu chu kỳ tăng trưởng trước khi toàn bộ hệ sinh thái đi vào vận hành.