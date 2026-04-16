5.000 căn hộ trước cửa và lợi thế dòng tiền tại Boulevard Prime

Với lợi thế 5.000 căn hộ trước mặt tiền, nhà phố Boulevard Prime (Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, TP.HCM) sở hữu “mỏ vàng tiêu dùng”, mở ra dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Cùng với tiến độ triển khai hạ tầng, tiện ích nhanh chóng và chính sách tài chính hấp dẫn, sản phẩm này đồng thời mở ra dư địa tăng giá đáng kể trước khi mặt bằng giá bước sang chu kỳ mới.

“ATM dòng tiền” từ 5.000 căn hộ trước cửa

Tọa lạc trên đại lộ Tương Lai rộng 50 m, nhà phố liền kề Boulevard Prime sở hữu lợi thế độc tôn khi nằm đối diện hàng chục tòa chung cư với quy mô dân số lớn bậc nhất siêu đô thị. Trong đó, khoảng 5.000 căn hộ do MIK Group phát triển dự kiến được khởi động thời gian tới.

Theo giả định 2-3 người mỗi căn, 5.000 căn hộ tương ứng quy mô dân số khoảng 10.000-15.000 cư dân. Đây là ngưỡng đủ lớn để hình thành sức mua ổn định, liên tục và đa dạng, từ nhu yếu phẩm, ăn uống, giải trí đến chăm sóc sức khỏe.

Boulevard Prime đối diện hàng chục tòa chung cư với quy mô dân số và mật độ cư trú cao nhất siêu đô thị.

Điểm đắt giá còn ở tần suất tiêu dùng - yếu tố quyết định độ sôi động của dòng tiền. Theo báo cáo thị trường từ CBRE, mỗi cư dân trong khu đô thị hiện đại phát sinh trung bình 1,5-2 lượt giao dịch mỗi ngày. Với quy mô kể trên, khu vực này có thể tạo ra khoảng 15.000-30.000 giao dịch/ngày.

Quan trọng hơn, đây là dòng giao dịch mang tính lặp lại cao. Thay vì phụ thuộc vào khách vãng lai, nguồn thu tại Boulevard Prime đến từ nhu cầu thiết yếu hàng ngày như cà phê buổi sáng, bữa trưa, cửa hàng tiện lợi, gym, spa, dịch vụ chăm sóc cá nhân. Nhịp tiêu dùng đều đặn này tạo nên nền doanh thu ổn định và bền vững.

Không chỉ hưởng lợi từ “ATM dòng tiền” trước mặt, Boulevard Prime còn đón nhiều lớp khách vận hành liên tục trong siêu đô thị: Cư dân tại khu thấp tầng, khách du lịch - vui chơi giải trí đổ về đại tiện ích; khách y tế, chăm sóc sức khỏe từ Vinmec; cùng dòng khách MICE, hội nghị và sự kiện được kích hoạt thường xuyên bởi hệ sinh thái thương mại - dịch vụ toàn khu.

Tọa lạc tại khu vực “cửa ngõ” của tiện ích và hạ tầng, Boulevard Prime đón dòng khách từ nhiều hướng.

Ông Trần Minh Thành (nhà đầu tư tại TP.HCM) nhận định, khi lưu lượng khách đã được “lượng hóa”, bài toán kinh doanh tại Boulevard Prime trở nên rõ ràng.

“Với nhóm F&B, chỉ cần khoảng 200 lượt khách/ngày, tương đương tỷ lệ chuyển đổi khoảng 1,5-2% trên quy mô cư dân hiện hữu, mức chi tiêu trung bình 60.000-150.000 đồng/khách, một nhà hàng hoặc quán cà phê đã có thể ghi nhận doanh thu khoảng 12-30 triệu đồng/ngày. Doanh thu theo tháng có thể lên đến gần 1 tỷ đồng ”, ông Thành phân tích.

Đối với phân khúc bán lẻ tiện lợi, sức hấp dẫn nằm ở nhịp giao dịch diễn ra liên tục trong ngày, từ nhu yếu phẩm, đồ uống nhanh đến dịch vụ thiết yếu, qua đó tạo nền doanh thu ổn định và bền vững. Trong khi đó, mô hình wellness như gym, yoga, spa hay clinic thẩm mỹ hưởng lợi từ nhóm cư dân có nhu cầu chăm sóc bản thân thường xuyên, mức chi tiêu cao hơn và xu hướng sử dụng theo gói, mở ra dư địa doanh thu đáng kể.

Xuống tiền trước khi giá trị bật tăng

Là sản phẩm sở hữu lâu dài tại siêu đô thị biển quốc tế, nhà phố Boulevard Prime không chỉ tạo dòng tiền mà còn là kênh tích sản bền vững.

Trên thực tế, bất động sản thấp tầng nằm quanh tòa chung cư thường ghi nhận mức tăng giá mạnh khi khu căn hộ hoàn thiện và cộng đồng cư dân dần lấp đầy. Tại Vinhomes Central Park, các căn nhà phố quanh khu căn hộ đã tăng từ 3- 5 tỷ đồng năm 2016 lên khoảng 18- 25 tỷ đồng năm 2026 khi cộng đồng cư dân hình thành đông đúc. Tương tự, tại Vinhomes Smart City, các dãy shophouse gần cụm chung cư cũng ghi nhận mức tăng 3- 5 tỷ đồng năm 2018 lên khoảng 20- 25 tỷ đồng năm 2026.

Boulevard Prime đang đứng trước quỹ đạo phát triển tương tự, thậm chí sở hữu dư địa bứt phá lớn hơn khi nhiều động lực tăng trưởng dần hội tụ. Đó là hệ tiện ích dự kiến hoàn thiện từ cuối năm nay đến năm 2027, cùng hạ tầng chiến lược như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong giai đoạn 2028-2029.

Nhà phố Boulevard Prime có diện tích khoảng 100 m2 - quy mô đủ lớn để vận hành đa dạng mô hình.

Bên cạnh động lực nội tại, bối cảnh vĩ mô hiện tại tiếp tục tạo thêm lực đẩy cho thị trường. Sau định hướng điều hành lãi suất mới từ Ngân hàng Nhà nước, gần 20 ngân hàng đã công bố giảm lãi suất huy động, với mức giảm phổ biến 0,1-0,5%/năm. Xu hướng này giúp chi phí vốn hạ nhiệt, thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn, trong đó bất động sản dòng tiền vẫn là lựa chọn ưu tiên.

Trong bối cảnh đó, chính sách tài chính của Boulevard Prime trở thành đòn bẩy đầu tư đáng chú ý. Chương trình “5 năm không lo lãi suất” mang đến mức vay thấp hơn mặt bằng thị trường, chỉ từ 3,3%/năm đến 7,8%/năm, tương ứng gói vay từ 18 đến 36 tháng. Đặc biệt, trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm.

Nhờ đó, khách hàng có thể hưởng lợi kép khi vừa sớm sở hữu nhà phố mặt tiền trung tâm với mức giá hợp lý, vừa giảm thiểu rủi ro lãi suất thả nổi trong tương lai.

Nhiều động lực tăng trưởng đang đồng loạt hội tụ, đưa Boulevard Prime trở thành tài sản thương mại đáng cân nhắc tại TP.HCM trước khi mặt bằng giá bước sang chu kỳ mới. Sau làn sóng tăng giá tại khu Thiên Đường Xanh thuộc Vinhomes Green Paradise, Boulevard Prime đang được giới đầu tư quan tâm để đón đầu dư địa tăng trưởng tiếp theo.