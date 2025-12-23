Những ngôi sao BookTok dự đoán gì cho 2026?

Một số tên tuổi lớn nhất từ ​​BookTok đưa ra dự đoán về xu hướng sách trên nền tảng này năm 2026, theo Rolling Stone.

Các BookToker chia sẻ dự đoán của họ cho năm 2026. Ảnh: Rolling Stone.

Trong những năm gần đây, BookTok đã nổi lên là một thế lực trong ngành xuất bản. Theo Publishers Weekly, hơn 59 triệu sách in bán ra vào năm 2024 gắn liền trực tiếp với nội dung BookTok. Những người nổi tiếng trên BookTok cũng góp phần đưa nhiều tác giả như Madeline Miller, Rebecca Yarros và Sarah J. Maas thành những tên tuổi ăn khách nhất toàn cầu.

Với những ảnh hưởng này, những dự đoán của các ngôi sao trên BookTok cũng có thể là gợi ý tốt cho cả giới xuất bản và độc giả. Rolling Stone đã trò chuyện với một số người sáng tạo trên BookTok để tìm hiểu suy nghĩ của cho năm 2026.

AI khiến mọi người đọc sách nhiều hơn

Hina Sabatine, 29 tuổi, đang có 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok với sở thích tập trung vào tiểu thuyết suy luận. Hina chia sẻ: “Có rất nhiều điều đáng sợ xảy ra trên thế giới chúng ta đang sống và tôi thích đọc tiểu thuyết suy luận để hiểu cách nhiều anh hùng trong những câu chuyện này tìm ra cách đối phó với điều đang áp bức họ”.

Đánh giá về sự phát triển của thế giới sách, người nổi tiếng trên BookTok Hina bày tỏ lo ngại về AI, loại công nghệ tối tân đang thay đổi mọi thứ. Trong khi AI tiếp tục là một chủ đề chính của ngành xuất bản vào năm 2026, Sabatine nói: “Tôi nghĩ sự đi lên của AI cũng sẽ khiến độc giả quan tâm hơn tới sách và giáo dục bản thân… Tri thức từ việc đọc sách và những cuốn sách bạn đọc sẽ trở thành chủ đề chung để giao tiếp trong xã hội”.

Ngoài ra Hina cũng nói về sự đi lên của các câu lạc bộ sách dành cho người nổi tiếng, như Service 95 của Dua Lipa hay Library Science của Kaia Gerber. Đây là những người nổi tiếng đưa nhiều nội dung về sách lên các trang mạng xã hội của họ và phần nào giúp lan tỏa về cộng đồng xuất bản.

Cơ hội mới cho các BookToker

Thông thường những người nổi tiếng trên mạng xã hội thường kiếm được nhiều nguồn thu nhập khác nhau, từ các khoản thanh toán trực tiếp từ nền tảng, tài trợ và các giao dịch thương hiệu. Tuy nhiên, các BookToker lại hoạt động trong một không gian trực tuyến mơ hồ, nơi họ vừa là người sáng tạo nội dung và vừa là nhà phê bình sách. Sự mập mờ vai trò này hạn chế khả năng nhận thu nhập để đánh giá tác phẩm

BookToker Ayman Chaudhary, 25 tuổi, đang có khoảng 1 triệu người trên TikTok theo dõi các bài đánh giá và đề xuất sách. Ayman than phiền rằng họ không có nhiều cơ hội nhận thương vụ với báo chí và nhãn hàng khi so với những người sáng tạo trong lĩnh vực sắc đẹp hay phong cách sống.

Các thương hiệu làm đẹp thường xuyên tổ chức các chuyến đi cho những người sáng tạo trong mảng trang điểm, gửi sản phẩm miễn phí và thường trả số tiền năm con số cho những quảng cáo hoặc giới thiệu sản phẩm. Những người sáng tạo nói về điện ảnh và truyền hình thường được mời tham gia các buổi họp báo, các buổi ra mắt phim và đi trên thảm đỏ.

Trong khi các BookToker có thể thay đổi quỹ đạo sự nghiệp của nhiều tác giả, họ cho rằng bản thân không nhận được thù lao thỏa đáng. Giữa bối cảnh này, Chaudhary cho rằng khi các tác phẩm được họ ủng hộ ngày càng nổi tiếng, các BookToker cũng không bị lãng quên.

Đó cũng là điều Eden Yonas, người có khoảng 400.000 người theo dõi trên TikTok, nghĩ đến trong năm nay. Cô gái 25 tuổi này thảo luận về đa dạng tác phẩm sách và nhiều cuốn sách Yonas đề cập cũng đã được chuyển thể sang cả phim và truyền hình.

Lịch chiếu rạp và truyền hình năm 2025 và 2026 tràn ngập các tác phẩm chuyển thể từ sách sang phim, như People We Meet On Vacation của Emily Henry, Project Hail Mary của Ryan Gosling, The Love Hypothesis của Ali Hazelwood và Reminders of Him và Verity của Colleen Hoover.

Yonas nói: “Chúng tôi thấy rất nhiều tác phẩm được chuyển thể lên màn ảnh vào năm 2026 và BookTok đóng một vai trò quan trọng trong đó… Khi mức độ phổ biến của sách ngày càng tăng, tôi nghĩ động lực phát triển của chúng tôi sẽ nhiều hơn".

Điều này phần nào được minh chứng các BookToker đang phối hợp nhiều hơn với giới xuất bản.

Với hơn 768.000 người theo dõi, Jaysen Headley đang làm việc với nhà xuất bản Bindery, đơn vị có cách tiếp cận riêng với những người có ảnh hưởng trong thế giới sách.

Lan tỏa mô típ quảng cáo từ BookTok

Trong lĩnh vực tiếp thị sách năm qua, có một mô típ quảng bá sách đã được TikTok phổ biến. Đó là sử dụng các cụm từ ngắn, thường là hai hoặc ba từ để giúp người đọc nhận ra một số điểm cốt truyện lớn và phong cách nhân vật trong một cuốn sách.

Một số cụm từ giúp độc giả dễ dàng nhận ra thể loại sách trên BookTok. Ảnh: Youtube.

Một số ví dụ điển hình nhất là những thuật ngữ như “dark academia”, nói về câu chuyện diễn ra trong bối cảnh của giới tri thức cổ điển với những âm mưu đen tối, “only one bed”, mô tả hai nhân vật chính mâu thuẫn với nhau nhưng bất đắc dĩ phải ngủ chung giường hay “grumpy sunshine”, nói về hai nhân vật có cá tính đối lập, một tiêu cực, một tích cực nhưng dần học cách yêu thương và thay đổi vì nhau. Những tiêu đề và mô tả này đã trở nên phổ biến trên BookTok vì giúp độc giả nhanh chóng nhận là đặc điểm của các tác phẩm.

Giờ đây, những cụm từ này đã được các nhà xuất bản trực tiếp sử dụng để giới thiệu tác phẩm, điều gắn kết những cuốn sách của họ với thế giới BookTok.

Người sáng tạo Lexi Anunson, 25 tuổi, không ngừng suy nghĩ về cách BookTok đưa sách thành một trải nghiệm cộng đồng và gắn kết. Lexi chia sẻ: “Những người bên ngoài có thể không hiểu được BookTok là một không gian có rất nhiều cá tính và quan điểm sôi nổi, khác biệt. Và nếu chúng ta tin tưởng vào điều này, khi ngày càng nhiều độc giả tiếp cận với nhiều thể loại sách trên không gian này, các cụm từ mô tả được sáng tạo trên BookTok có thể xuất hiện nhiều hơn với các thể loại khác, dù có thể sát hay không sát với thực tế nội dung”.