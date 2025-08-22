Bóng đá Pháp chạm đáy lịch sử

Bóng đá Pháp đang chứng kiến một cơn “địa chấn” chưa từng có khi doanh thu từ bản quyền truyền hình rơi xuống mức thấp kỷ lục.

PSG đang là đương kim vô địch Ligue 1.

Ngay cả Paris Saint-Germain - đương kim vô địch Champions League - nếu giành Ligue 1 mùa này, cũng chỉ bỏ túi 4,67 triệu euro, thấp hơn số tiền mà Montpellier nhận được ở vị trí cuối bảng mùa trước, theo AS.

Sau khi DAZN hủy hợp đồng vào năm ngoái, ban tổ chức Ligue 1 vội vàng ra mắt Ligue 1+, nền tảng phát trực tuyến riêng, với hy vọng cứu vãn nguồn thu. Tuy nhiên, doanh thu của kênh này phụ thuộc hoàn toàn vào lượng thuê bao, trong khi BeiN Sports - đơn vị nắm 9 trận mỗi vòng - chỉ trả 80 triệu euro cộng thêm 20 triệu euro từ một gói tài trợ chưa được chốt.

Kết quả là đội cuối bảng mùa này chỉ nhận tối đa 1 triệu euro, còn tổng số tiền chia cho 18 CLB Ligue 1 sau các khoản khấu trừ chỉ còn 80,5 triệu euro - con số thấp chưa từng có.

Hệ lụy đã bộc lộ rõ. Ajaccio - từng có 14 mùa góp mặt ở hạng đấu cao nhất - phải rơi xuống giải nghiệp dư vì không lo nổi 15 triệu euro ký quỹ. Lyon thoát hiểm trong gang tấc khi đứng trước nguy cơ bị giáng hạng hành chính do khoản thâm hụt hơn 100 triệu euro. Bordeaux, một tượng đài bóng đá Pháp, thì vẫn ngụp lặn ở hạng Tư sau cú sốc tài chính năm ngoái.

Ligue 1 đang mất giá.

Dù Ligue 1+ tuyên bố vượt mốc 600.000 thuê bao, cao hơn cả DAZN trong cả mùa trước, bức tranh tổng thể vẫn phủ màu u ám. Giải đấu đã hai năm liền không có sóng ở Tây Ban Nha, sức hút trên thị trường quốc tế giảm sút nghiêm trọng, và dòng vốn đầu tư vào bóng đá Pháp ngày càng teo tóp.

PSG, nhờ tiềm lực tài chính vượt trội, nhiều khả năng vẫn thống trị Ligue 1. Nhưng với phần còn lại, cuộc chiến giờ đây không chỉ diễn ra trên sân cỏ, mà còn là cuộc vật lộn sống còn để tồn tại trong một môi trường ngày càng ngột ngạt vì khủng hoảng bản quyền truyền hình.