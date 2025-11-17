Bóng đá Na Uy đang trỗi dậy

Năm 2025 được xem là cột mốc vàng trong lịch sử bóng đá Na Uy, khi câu lạc bộ Bodo Glimt và đội tuyển quốc gia cùng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ thế giới.

Na Uy thể hiện sức mạnh áp đảo của đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2026. .

Bóng đá Na Uy đang bứt phá ngoạn mục với những thành tựu đáng tự hào: một đội bóng Na Uy lần đầu tiên vào vòng bảng/phân hạng Champions League kể từ 2007, và đội tuyển quốc gia lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ giải đấu lớn kể từ năm 2000.

Tuyển Na Uy áp đảo

Đội tuyển Na Uy kết thúc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với thành tích toàn thắng 8 trận, kỷ lục hiếm có trong lịch sử bóng đá quốc gia này. Trong bảng I, nơi họ đối đầu với các đối thủ như Italy, Israel, Na Uy không chỉ giành chiến thắng mà còn tạo ra hiệu số bàn thắng bại vượt trội: +32 (ghi 37 bàn, thủng lưới chỉ 5 bàn).

Điểm nhấn là chiến thắng 4-1 trước Italy vào rạng sáng 17/11, trận đấu chính thức đánh dấu vị thế mới cho bóng đá Na Uy. Theo thống kê từ Fotmob, Na Uy ghi trung bình 4,62 bàn/trận tại vòng loại. Những chiến thắng đậm khác bao gồm 11-1 trước Moldova, 5-0 trước Israel, cho thấy sức mạnh vượt trội về cả tấn công lẫn phòng ngự.

Na Uy chứng minh họ không chỉ là "ngựa ô" mà còn là một thế lực thực sự. Sự tỏa sáng của những ngôi sao như Erling Haaland, Sorloth hay trước đó là Odegaard đóng vai trò then chốt.

Thành tích toàn thắng tại vòng loại (bao gồm hai chiến thắng đậm trước Italy), cho thấy chiến lược phát triển bóng đá của Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) đúng đắn như thế nào. Với sự đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ và kế hoạch dài hạn, Na Uy khắc phục được giai đoạn "khô hạn" kéo dài sau Euro 2000, khi họ vắng mặt ở 12 kỳ giải lớn liên tiếp.

Na Uy đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Hy vọng mới

Sự trỗi dậy của Na Uy không chỉ dừng lại ở vòng loại. Bodo Glimt, đại diện ở cấp câu lạc bộ, có thành tích ấn tượng tại Champions League khi vượt qua vòng loại để lần đầu tiến vào giai đoạn phân hạng.

Trước đó, ở mùa 2024/25, Bodo Glimt cũng tiến đến bán kết UEFA Europa League. Đây là lần đầu tiên một câu lạc bộ Na Uy đạt đến ngưỡng này trong một giải đấu châu Âu.

Sang mùa này, Bodo Glimt ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành đội bóng từ cực Bắc xa nhất từng tham gia vòng bảng/phân hạng UEFA Champions League, một cột mốc đầy tự hào.

Sự trỗi dậy của Bodo Glimt và đội tuyển quốc gia không chỉ là thành tích nhất thời mà còn là minh chứng cho chiến lược bền vững của bóng đá Na Uy. Với Haaland dẫn đầu và thế hệ tài năng trẻ từ các lò như Bodo Glimt, Na Uy hứa hẹn sẽ tiếp tục gây tiếng vang tại World Cup 2026.