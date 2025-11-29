Bóng đá học đường TP.HCM vào mùa cao điểm

Giải bóng đá VJSS Nhi đồng TP.HCM-Yamaha Cup 2025 khai mạc trong không khí sôi động tại CLB Bóng đá Thủ Đức sáng 29/11, mở màn cho ngày hội bóng đá học đường lớn nhất TP.HCM.

Ngày hội bóng đá học đường trở lại tại TP.HCM.

Hơn 480 cầu thủ nhí từ 32 trường tiểu học háo hức bước vào ngày thi đấu đầu tiên, tạo nên bầu không khí rực rỡ và giàu năng lượng.

Trước đó, buổi lễ có sự tham dự của đại diện Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, nhà tài trợ và Ban tổ chức. Trong phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Ban tổ chức - nhấn mạnh mục tiêu tạo dựng một sân chơi chuyên nghiệp, an toàn, qua đó giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, kỹ năng phối hợp và tình yêu bóng đá.

Đại diện nhà tài trợ cũng cho biết việc đồng hành cùng giải đấu xuất phát từ mong muốn góp phần phát triển thể thao học đường và tiếp lửa đam mê cho thế hệ trẻ.

Nghi thức tuyên thệ của trọng tài và đại diện cầu thủ đã tạo nên khoảnh khắc đẹp, thể hiện tinh thần fair-play và sự cam kết thi đấu trung thực. Đây được xem là nền tảng để các trận đấu diễn ra hào hứng nhưng vẫn đảm bảo chuẩn mực bóng đá trẻ.

Giải bóng đá VJSS Nhi đồng TP.HCM-Yamaha Cup 2025 khai mạc trong không khí sôi động.

Giải đấu năm nay được chia thành 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau vòng bảng, các đội tiếp tục tranh tài ở bốn nhóm Champion A, B, C, D. Mô hình này giúp không đội nào bị loại sớm, đồng thời tăng cơ hội thi đấu, cọ xát và trải nghiệm cho tất cả cầu thủ.

Yamaha Cup 2025 diễn ra trong hai ngày 29 và 30/11, dành cho lứa tuổi sinh năm 2015-2016. Mỗi đội được đăng ký tối đa 15 cầu thủ và 4 thành viên ban huấn luyện, trong đó bắt buộc có ít nhất 2 thủ môn.

Lễ khai mạc sáng nay cho thấy giải đấu không chỉ mang ý nghĩa tranh tài mà còn là sân chơi giàu cảm hứng, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá học đường tại TP.HCM.