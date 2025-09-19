Bóng đá Bỉ tạo cơn địa chấn ở Champions League

Chỉ trong vòng một tuần, bóng đá Bỉ khiến cả châu Âu phải chú ý.

Union Saint-Gilloise, đội bóng cách đây chưa lâu còn chơi ở hạng Nhì, gây địa chấn bằng chiến thắng 3-1 ngay trên sân PSV Eindhoven trong trận ra mắt Champions League. Hai ngày sau, Club Brugge - niềm tự hào lâu năm của Pro League - hạ gục Monaco tới 4-1, trong đó có ba bàn thắng được ghi chỉ trong vòng mười phút.

Hai kết quả ấy không chỉ mang ý nghĩa nhất thời, mà còn phản ánh một xu thế dài hạn: bóng đá Bỉ đang vươn mình mạnh mẽ sau nhiều năm bị coi là “chiếu dưới” ở sân chơi lục địa.

Từ nền móng truyền thống đến sức bật hiện tại

Club Brugge vốn là cái tên quen thuộc của châu Âu, từng vào chung kết cúp C1 năm 1978. Nhưng trong nhiều thập kỷ, họ thường chỉ hiện diện như “kẻ làm nền” hơn là ứng viên cạnh tranh sòng phẳng.

Sự thay đổi đến trong 5 năm trở lại đây, khi Brugge thăng tiến từ vị trí 44 lên 20 trên bảng hệ số CLB UEFA. Họ không chỉ biết cách vượt qua vòng loại, mà còn đủ sức giành chiến thắng trước những đối thủ cứng cựa: hạ Aston Villa, Sporting, cầm hòa Juventus và Celtic.

Union Saint-Gilloise lại mang một câu chuyện cổ tích hiện đại. Từng lận đận ở giải hạng Nhì, họ đổi đời nhờ sự đầu tư chiến lược từ Tony Bloom - chủ tịch Brighton - vào năm 2018.

Chỉ trong vài năm, Union từ một cái tên vô danh trở thành nhà vô địch Bỉ lần đầu tiên sau 90 năm, để rồi đường hoàng bước ra Champions League. Đó là bước nhảy vọt cho thấy bóng đá Bỉ không chỉ phụ thuộc vào những “ông lớn” truyền thống.

Club Brugge đè bẹp AS Monaco tại League Phase, Champions League.

Điểm chung dễ nhận thấy ở cả Brugge lẫn Union chính là sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng. Thay vì chạy đua theo những hợp đồng đắt đỏ, họ tập trung vào việc phát hiện và phát triển tài năng trẻ, rồi bán lại với mức giá gấp nhiều lần.

Chỉ riêng mùa hè vừa qua, Brugge thu về 20 triệu euro cho Maxim de Cuyper (tới Brighton) và 20 triệu euro khác từ Chemsdine Talbi (Sunderland). Ardon Jashiri - cầu thủ họ mua với giá 6 triệu euro - được AC Milan chiêu mộ với giá 36 triệu euro chỉ sau một mùa. Trong khi đó, Union cũng bỏ túi 22,8 triệu euro từ Benfica cho Franjo Ivanovic, gấp đôi số tiền họ bỏ ra 12 tháng trước.

Những khoản lợi nhuận ấy không chỉ giúp cân đối tài chính mà còn duy trì một chu trình phát triển bền vững: bán ngôi sao, tái đầu tư cho thế hệ mới. Và quan trọng hơn, cả hai CLB đều biết cách thay máu đội hình mà không làm suy giảm sức cạnh tranh.

Lứa trẻ đầy tiềm năng

Chiến thắng 4-1 trước Monaco là minh chứng rõ ràng. Đội hình Brugge có độ tuổi trung bình chỉ 23, trong đó vẫn có thủ môn lão tướng 37 tuổi Simon Mignolet để cân bằng kinh nghiệm. Trên bảng điện tử, hai cái tên nổi bật là Mamadou Diakhon (19 tuổi) và Nicolo Tresoldi (20 tuổi) - những cầu thủ được chiêu mộ với giá dưới 10 triệu euro nhưng sớm khẳng định tiềm năng.

Điều đó cho thấy cách làm bóng đá bài bản: tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ, kể cả từ đội dự bị Club NXT, hòa nhập và bùng nổ ở sân chơi lớn. Union cũng tương tự, khi sẵn sàng trao cơ hội cho những gương mặt ít tên tuổi nhưng giàu khát khao. Chính sự tin tưởng này biến họ thành tập thể trẻ trung, giàu năng lượng và không ngán bất kỳ đối thủ nào.

Union Saint-Gilloise cũng gây bất ngờ lớn tại League Phase, Champions League.

Thành công của hai CLB không chỉ dừng ở cấp độ CLB mà còn tác động trực tiếp đến vị thế bóng đá quốc gia. Từ chỗ tụt xuống hạng 13 trong bảng xếp hạng hệ số UEFA, Bỉ giờ vươn lên vị trí thứ 8, vượt qua nhiều nền bóng đá được đánh giá cao hơn. Trong 10 mùa gần nhất, có tới 6 CLB Bỉ từng lọt vào vòng knock-out ở các cúp châu Âu - con số ngang bằng với Hà Lan, quốc gia láng giềng sở hữu truyền thống lẫy lừng.

Điều này không chỉ mang lại niềm tự hào, mà còn mở ra cơ hội cho bóng đá Bỉ: nhiều suất dự cúp châu Âu hơn, nguồn thu lớn hơn, và quan trọng nhất là sức hút với cầu thủ trẻ toàn cầu. Khi Premier League, Serie A hay La Liga ngày càng đắt đỏ và khốc liệt, Pro League trở thành bệ phóng lý tưởng cho những tài năng muốn phát triển nhanh chóng.

Với những gì thể hiện, Club Brugge và Union Saint-Gilloise đang trở thành biểu tượng cho một bóng đá Bỉ mới mẻ: khôn ngoan, táo bạo và tràn đầy sức trẻ. Nếu Brugge từng tiệm cận trận chung kết Conference League, Union cũng cho thấy họ đủ sức làm nên bất ngờ ở Champions League mùa này.

Tất nhiên, họ vẫn còn khoảng cách đáng kể so với những gã khổng lồ như Real Madrid, Bayern Munich hay Manchester City. Nhưng việc có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng tầm trung và thậm chí quật ngã một số ông lớn đã là minh chứng rõ ràng: Bỉ không còn là “kho dự trữ nhân tài” cho các giải đấu lớn, mà đang trở thành một đấu trường đáng gờm.

Từ những trận thắng đầu mùa này, bóng đá Bỉ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: họ đang trên đường trở lại. Club Brugge tiếp nối truyền thống bằng sức trẻ và sự bài bản, còn Union Saint-Gilloise mang đến một câu chuyện cổ tích mới cho châu Âu. Cả hai cùng nhau tạo nên làn sóng, đưa Pro League bước ra ánh sáng, khẳng định vị thế ngày một lớn trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Và nếu xu thế này tiếp tục, không chỉ Brugge hay Union, mà cả nền bóng đá Bỉ sẽ còn gặt hái nhiều trái ngọt trong thập kỷ tới.