Bốn chìa khóa chữa lành nội tâm

Có bao giờ bạn nhận ra rằng, khi đối diện với một cơn khủng hoảng sức khỏe, điều khiến ta sợ hãi nhất không phải là căn bệnh, mà là sự bối rối, hoang mang trong chính tâm trí mình?

Chúng ta tra Google, hỏi han bạn bè, nghe hàng trăm lời khuyên khác nhau, rồi lạc lối giữa những con số, kết quả và tiên lượng. Thế nhưng, giữa những cơn bão của bệnh tật và sợ hãi, có một điều mà Anita Moorjani, tác giả cuốn sách Sức mạnh của người thấu cảm đã học được sau khi trở về từ cửa tử: chữa lành không chỉ là câu chuyện của thể xác, mà là hành trình sâu thẳm của tâm hồn.

Trong cuốn sách ấy, Anita kể rằng, khi buông bỏ nỗi sợ và quay trở lại với chính mình, cơ thể cô bắt đầu tự chữa lành một cách kỳ diệu. Cô nhận ra những “người thấu cảm”, tức là những người nhạy cảm, dễ tổn thương và sống vì người khác thường quên mất cách yêu thương chính mình. Và đó cũng chính là lúc bệnh tật gõ cửa.

Sách Sức mạnh của người thấu cảm.

Từ trải nghiệm của mình, Anita đã đúc kết được bốn “chìa khóa chữa lành”, không chỉ cho những ai đang mang bệnh, mà cho bất kỳ ai đang cảm thấy kiệt sức giữa nhịp sống hiện đại.

1. Học cách nói “không” để nói “có” với chính mình.

Chúng ta thường gật đầu với quá nhiều điều như công việc, bạn bè, và cả những trách nhiệm không thuộc về mình. Nhưng càng cố làm “người tốt”, ta càng đánh mất sự bình an bên trong. Anita khuyên: “Hãy tự hỏi: Mình có thể từ chối những việc nào?” Từ chối không phải là ích kỷ, mà là một cách để giữ năng lượng sống cho bản thân. Đôi khi, sự chữa lành bắt đầu từ việc bạn dám dừng lại, thở sâu và thừa nhận rằng bạn đã mệt.

Hãy cho phép mình nghỉ ngơi, làm điều khiến bạn vui, dù chỉ là đi dạo, đọc sách, hay pha cho mình một tách trà. Chữa lành không đến từ sự hy sinh, mà từ lòng trắc ẩn dành cho chính mình.

2. Mở kênh tiếp nhận để học cách đón nhận tình thương

Nhiều người trong chúng ta rất giỏi cho đi nhưng lại vụng về khi nhận lại. Chúng ta ngại khi được khen, bối rối khi ai đó tặng quà, và cảm thấy phải “đền đáp” ngay lập tức. Anita nhận ra rằng, vì quá sợ làm phiền người khác, những người thấu cảm thường dựng lên lớp phòng vệ vô hình, không dám nhận lại tình thương và chính điều đó khiến họ ngày càng kiệt quệ.

Chữa lành nghĩa là học cách đón nhận. Ảnh: Pinterest

Chữa lành nghĩa là học cách đón nhận. Hãy bắt đầu bằng một lời “cảm ơn” chân thành. Hãy để người khác giúp bạn, và tin rằng bạn xứng đáng được yêu thương mà không cần làm gì để đổi lại. Khi trái tim mở ra, năng lượng của sự sống cũng bắt đầu chảy trở lại.

3. Nuôi dưỡng niềm đam mê và sự hào hứng đối với cuộc sống

Bệnh tật đôi khi không phải là kẻ thù, mà là tín hiệu cho thấy bạn đã sống lệch khỏi con đường của mình quá lâu. Hãy tự hỏi: “Nếu đang có sức khỏe tốt thì mình sẽ làm gì tiếp theo trong cuộc đời mình?”. Có thể bạn sẽ đi du lịch, vẽ tranh, viết sách, hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian hơn với gia đình. Vậy thì tại sao không bắt đầu ngay bây giờ?

Anita kể rằng cô chỉ thật sự hồi phục khi tìm lại niềm đam mê sống, khi cô nhận ra lý do để thức dậy mỗi sáng. Giống Einstein từng nói: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức có giới hạn, còn trí tưởng tượng thì bao trùm toàn bộ thế giới, kích thích sự tiến bộ và sinh ra sự tiến hóa”. Khi ta cho phép trí tưởng tượng dẫn đường, ta kết nối lại với linh hồn, với tiếng gọi của chính mình. Và đó mới là liều thuốc mạnh nhất.

4. Chọn những liệu pháp khiến bạn thấy bình an, không phải sợ hãi

Trong hành trình điều trị, nhiều người trao toàn quyền quyết định cho bác sĩ mà quên lắng nghe cơ thể mình. Anita từng như vậy, cho đến khi cô nhận ra, nỗi sợ mới là thứ khiến mình yếu đi. Cô khuyên: “Chăm sóc bản thân chứ không phải chăm sóc bản thân vì sợ hãi.”

Một người thấu cảm cần được chữa lành trong sự lắng nghe, không phán xét. Hãy ở bên những người tôn trọng lựa chọn của bạn, những bác sĩ khơi dậy niềm tin chứ không gieo rắc lo âu. Bởi cơ thể chúng ta thông minh và kiên cường hơn ta tưởng, chỉ cần tâm trí đủ tĩnh lặng để lắng nghe nó.

Chọn những liệu pháp khiến bạn thấy bình an, không phải sợ hãi. Ảnh: Pinterest

Ngày nay, khi những căn bệnh về thân và tâm đang gia tăng, Sức mạnh của người thấu cảm của Anita Moorjani như một lời nhắc nhở độc giả rằng: hành trình chữa lành không bắt đầu từ thuốc men hay nghị lực, mà từ khoảnh khắc ta dám lắng nghe và thấu hiểu chính nỗi sợ trong mình.

Chúng ta không thể điều khiển mọi biến cố, nhưng có thể chọn cách đáp lại chúng bằng yêu thương, tin tưởng và lòng biết ơn. Bốn chìa khóa ấy, tưởng như giản dị, lại chính là bốn bước mở ra cánh cửa lớn nhất của con người: cánh cửa trở về với chính mình.