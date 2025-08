'Bom tấn' Sesko sắp nổ

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Sesko chính thức nói lời tạm biệt các đồng đội, và việc anh rời sân Red Bull Arena chỉ còn là vấn đề thời gian. The Athletic cho hay vấn đề còn lại là Sesko sẽ chọn khoác áo MU hay Newcastle.

Tối 2/8, Sesko thậm chí bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận giao hữu gặp Atalanta, dấu hiệu ngày anh chia tay Leipzig không còn xa. Newcastle là đội hành động đầu tiên khi gửi lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng, nhưng "Quỷ đỏ" hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế.

MU tận dụng việc Leipzig muốn tìm người thay thế Sesko, trong đó Rasmus Hojlund là cái tên được nhắm đến. Một thương vụ trao đổi hoàn toàn có thể xảy ra nếu Hojlund chấp nhận sang Đức thi đấu. Trong trường hợp không có trao đổi, MU sẽ gấp rút huy động ngân sách để cạnh tranh với Newcastle.

Dù vậy, ESPN tiết lộ MU có đủ tiền chiêu mộ Sesko mà không cần bán cầu thủ. Việc Marcus Rashford gia nhập Barcelona tạo không gian đáng kể cho ngân sách chuyển nhượng. Họ còn thu về hơn 20 triệu bảng nhờ các điều khoản bán lại, cũng như thanh toán theo từng giai đoạn trong hợp đồng của Cunha và Mbeumo.

RB Leipzig nổi tiếng khó đàm phán, và chỉ bán Sesko cho đội trả giá cao nhất. "Quỷ đỏ" từng vượt mặt Newcastle để giành Mbeumo, và họ hy vọng có thể lặp lại kịch bản tương tự với Sesko.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.