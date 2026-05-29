'Bom tấn' Gordon gây chấn động

Truyền thông Đức bị sốc khi Bayern Munich sắp để thua Barcelona trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Anthony Gordon.

Gordon rất gần Barcelona.

Theo nhiều nguồn tin tại Đức, Bayern đã theo đuổi Gordon suốt nhiều tuần qua, thậm chí đạt được thỏa thuận sơ bộ với cầu thủ 25 tuổi. Ban lãnh đạo "Hùm xám" đánh giá ngôi sao của Newcastle là mảnh ghép lý tưởng để tăng cường sức mạnh hàng công nhờ tốc độ, khả năng rê bóng cùng kinh nghiệm thi đấu tại Premier League.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi khi Barcelona tăng tốc trong cuộc đàm phán với Newcastle. Hôm 27/5, nhiều hãng tin châu Âu đồng loạt xác nhận Gordon đồng ý các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Camp Nou và dự kiến có mặt tại Barcelona để hoàn tất những bước cuối cùng của thương vụ trong ngày 28/5. Điều này khiến Bayern dần chấp nhận nguy cơ để mất một trong những mục tiêu quan trọng nhất của kỳ chuyển nhượng hè.

Tờ Bild cho biết Gordon hứng thú với viễn cảnh thi đấu tại La Liga hơn Bundesliga. Đây được xem là yếu tố mang tính quyết định giúp Barcelona vượt lên trong cuộc cạnh tranh với đại diện nước Đức. Truyền thông Đức cũng thừa nhận sức hút từ dự án thể thao của đội bóng xứ Catalonia đã tác động lớn đến lựa chọn của tuyển thủ Anh.

Bayern để mất Gordon vào tay Barcelona. Ảnh: Reuters.

Ngoài lợi thế về sức hút, Barcelona còn gây bất ngờ khi cho thấy khả năng đáp ứng yêu cầu tài chính của Newcastle. CLB xứ Catalonia sẵn sàng trả 80 triệu euro để sở hữu tuyển thủ Anh, chia thành nhiều đợt thanh toán. Đề nghị này đủ khiến Newcastle hài lòng để sớm khép lại cuộc đàm phán. Trong khi đó, Bayern vẫn cần thanh lý thêm nhiều cầu thủ trước khi có thể chiêu mộ Gordon.

Một chi tiết khác gây chú ý là Bayern từng cân nhắc đưa thủ môn Alexander Nubel vào thỏa thuận nhằm thuyết phục Newcastle, trong bối cảnh CLB Premier League muốn tăng cường vị trí gác đền. Dù vậy, sự quyết đoán của Barcelona trên bàn đàm phán đã khiến kế hoạch của Bayern gần như sụp đổ.

