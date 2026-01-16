'Bom tấn' 80 triệu bảng làm dậy sóng Premier League

Morgan Rogers đang nổi lên như một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè tới.

Morgan Rogers được săn đón. Ảnh: Reuters.

Theo Sportbible, tiền vệ tấn công của Aston Villa được dự đoán có thể ra đi với mức giá lên tới 80 triệu bảng. Tính đến thời điểm hiện tại, Rogers ghi 25 bàn thắng sau 99 lần ra sân cho Aston Villa. Riêng mùa giải 2025/26, anh có 8 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 29 trận trên mọi đấu trường.

Những màn trình diễn ấn tượng giúp Rogers lọt vào mắt xanh của hàng loạt ông lớn châu Âu như Liverpool, Man City, Real Madrid hay Chelsea, đồng thời mở ra cơ hội góp mặt trong đội tuyển Anh.

Ở tuổi 23, Rogers trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Unai Emery, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng phong độ ổn định và khả năng đóng góp trực tiếp vào mặt trận tấn công.

Theo cựu tiền đạo Stan Collymore, Aston Villa khó có thể giữ chân Rogers nếu nhận được lời đề nghị đủ hấp dẫn. Ông cho rằng mức giá 70-80 triệu bảng hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là trong bối cảnh Aston Villa cần cân đối tài chính để đáp ứng các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR).

Ông Collymore cũng đánh giá Rogers là mẫu cầu thủ tấn công mang phong cách cổ điển, giàu tham vọng và sẵn sàng lựa chọn bến đỗ mang lại cơ hội chinh phục danh hiệu. Chính Rogers từng chia sẻ rằng anh ưu tiên giành cúp hơn là chỉ cạnh tranh top 4, cho thấy khát khao thành công rõ rệt.

Theo quan điểm của ông Collymore, những điểm đến tiềm năng nhất với Rogers có thể là Man City, MU, Chelsea hoặc thậm chí Arsenal, nơi anh có thể phát triển sự nghiệp và hướng tới những danh hiệu lớn.

Pha bắt penalty cực dị ở cúp châu Phi Rạng sáng 15/1, thủ thành Yassine Bounou thực hiện động tác cứu thua ấn tượng giúp Morocco thắng Nigeria 4-2 ở loạt sút luân lưu thuộc bán kết cúp châu Phi 2026.