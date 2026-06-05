'Bom tấn' 130 triệu euro khiến châu Âu rung chuyển

Nhờ màn trình diễn xuất sắc trong mùa vừa qua, tiền đạo Yan Diomande của Leipzig thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn.

Diomande được săn đón.

Theo Goal, hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Liverpool và Paris Saint-Germain được cho là đang cạnh tranh quyết liệt để sở hữu Diomande. Trong đó, Liverpool đã tiến hành những cuộc tiếp xúc đầu tiên với Leipzig nhằm thảo luận về khả năng chuyển nhượng.

Đội chủ sân Anfield hiện được đánh giá là ứng viên hàng đầu trong thương vụ này, sau khi thể hiện sự quan tâm nghiêm túc tới cầu thủ chạy cánh 19 tuổi trong thời gian dài.

Trước sự quan tâm mạnh mẽ từ Liverpool, Leipzig được cho là đang yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 130 triệu euro. Nếu thương vụ được hoàn tất ở con số này, Diomande sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử Bundesliga, chỉ đứng sau Ousmane Dembele (148 triệu euro từ Dortmund sang Barcelona).

Dù vậy, ban lãnh đạo Leipzig chưa muốn chia tay "viên ngọc quý" của mình. Giám đốc điều hành Oliver Mintzlaff công khai khẳng định ông không ủng hộ việc bán Diomande, bất kể số tiền đề nghị hấp dẫn đến đâu. Theo ông, cầu thủ người Bờ Biển Ngà mới chỉ trải qua một mùa giải tại Leipzig và giá trị của anh hoàn toàn có thể tiếp tục tăng mạnh trong tương lai.

Ngoài Liverpool, PSG cũng là ứng viên nặng ký khác. Diomande từng thừa nhận là người hâm mộ PSG từ nhỏ do ảnh hưởng từ gia đình. Tuy vậy, anh cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn được khoác áo Liverpool và xem việc thi đấu tại Anfield là một giấc mơ lớn trong sự nghiệp.

Ở Bundesliga mùa giải 2025/26, Diomande ghi 12 bàn và góp 8 kiến tạo sau 33 lần ra sân. Điểm mạnh của tiền đạo này nằm ở khả năng rê bóng, chơi tốt ở hai cánh và kiến tạo ấn tượng.

Màn trình diễn ấn tượng vừa qua giúp Diomande được triệu tập lên tuyển Bờ Biển Ngà dự World Cup 2026.

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