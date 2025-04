Bộ Xây dựng ký kết 7 văn kiện quan trọng với Trung Quốc

Nhân chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 14 tới 15/4, được sự thống nhất của các cấp có thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký kết 7 văn kiện quan trọng trong lĩnh vực đường sắt và đường bộ với các đối tác của Trung Quốc.

Trong đó, có hai văn kiện là điều ước quốc tế cấp Chính phủ; hai thỏa thuận về vốn ODA giữa Chính phủ hai nước và 3 thỏa thuận cấp Bộ.

Trong lĩnh vực đường sắt, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã ký bốn văn kiện bao gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc về việc thành lập Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt - Trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; Biên bản làm việc giữa Bộ Xây dựng và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc (CIDCA) về khảo sát thực địa hỗ trợ kỹ thuật lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng của Việt Nam; Công thư trao đổi về việc Trung Quốc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; Công thư trao đổi về việc Trung Quốc hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Các văn kiện về đường sắt này có vai trò to lớn, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, một nội dung được các lãnh đạo Đảng, Chính phủ hai nước đặc biệt quan tâm trong thời gian qua.

Đặc biệt, trong dịp này, Bộ Xây dựng đã tích cực thúc đẩy phía Trung Quốc thống nhất, hoàn tất thủ tục và ký kết Công thư trao đổi về việc Trung Quốc hỗ trợ kỹ thuật lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở cho các cơ quan liên quan của hai nước cùng phối hợp thúc đẩy các thủ tục nội bộ để sớm khởi công dự án.

Trong lĩnh vực đường bộ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã ký ba văn kiện bao gồm: Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về việc cùng xây dựng công trình giao thông qua biên giới khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam - Thiên Bảo, Trung Quốc; Nghị định thư giữa Chính phủ hai nước về việc đơn giản hoá thủ tục xuất, nhập qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam - Thiên Bảo, Trung Quốc cho nhân viên, phương tiện giao thông, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng để cùng xây dựng công trình giao thông qua biên giới khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam - Thiên Bảo, Trung Quốc; Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật đường bộ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc.

Hai văn kiện về xây dựng công trình giao thông qua biên giới được ký kết sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hai tỉnh Hà Giang của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc triển khai đầu tư xây dựng công trình giao thông qua biên giới khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam - Thiên Bảo, Trung Quốc, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa và đáp ứng nhu cầu qua lại ngày càng tăng cao của nhân dân hai tỉnh Hà Giang, Vân Nam nói riêng và hai nước Việt Nam, Trung Quốc nói chung qua cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo.

Ngoài ra, Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật đường bộ được ký kết sẽ đẩy mạnh hợp tác giữa hai Bộ về kỹ thuật đường bộ, xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, nghiên cứu các công nghệ mới, vật liệu mới, quản lý xây dựng, bảo trì,…

“Có thể nói, việc ký kết các văn kiện trên đã góp phần vào sự thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giao thông vận tải,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

