Bộ Xây dựng báo cáo gì với Thủ tướng sau vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy?

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Bộ Xây dựng cho biết, sau vụ cháy cầu vẫn đảm bảo an toàn, song cần điều chỉnh chế độ khai thác.

Theo nội dung báo cáo của Bộ Xây dựng, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Bộ đã chỉ đạo các địa phương rà soát công tác quản lý hành lang an toàn, phòng cháy chữa cháy tại hạ tầng đường bộ. Cùng với đó, Cục Giám định Nhà nước phối hợp với các cơ quan chức năng của Hà Nội kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng vụ hỏa hoạn đến kết cấu cầu này.

Kết quả kiểm định cho thấy nhánh Ramp CV1C (hướng từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái) vẫn đủ khả năng khai thác với tải trọng thiết kế, song mức độ dự trữ an toàn suy giảm nên cần điều chỉnh chế độ khai thác, tránh tuyệt đối ùn tắc và cần sửa chữa, tăng cường để khôi phục khả năng chịu lực và tuổi thọ công trình, tránh hư hỏng tiếp tục phát triển.

Gầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy ngày 30/8.

Trong thời gian chưa sửa chữa, Hà Nội phải tổ chức điều tiết giao thông, hạn chế xe tải qua cầu giờ cao điểm, đồng thời tăng cường quan trắc. Nếu phát hiện vết nứt bất thường, phải cấm tuyệt đối phương tiện qua nhánh Ramp CV1C.

Ngày 30/8 tại đường dẫn gầm cầu Vĩnh Tuy phía nội thành đã xảy ra vụ cháy bãi xe, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 500 xe máy của người dân được tập kết về đây; ngoài ra vụ hỏa hoạn cũng làm lớp bê tông bảo vệ dầm cầu từ trụ T1 đến T3 bị lửa nung nóng và bong tróc, lộ bản giằng thép. Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại và công trình giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe ôtô từ trên 18 tấn qua cầu Vĩnh Tuy từ 2/9.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Công an và TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Với công tác chỉ đạo, Bộ Xây dựng đã có chỉ thị yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố di dời ngay cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày ngày 30/10/2025.