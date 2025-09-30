Bố và con ở Nghệ An tử vong trong phòng ngủ nghi do ngạt khí

Khi người vợ trở về nhà, kiểm tra phòng ngủ thì phát hiện chồng và con trai bất tỉnh. Đưa đến cơ cở y tế cấp cứu, kiểm tra thì cả 2 bố con đã tử vong.

Chiều 30/9, theo thông tin có được, vào khoảng 10h sáng nay (30/9), khi người vợ và con trở về nhà tại khối Thu Thủy 2, phường Cửa Lò, Nghệ An thì phát hiện chồng (34 tuổi) và con trai (7 tuổi) bất tỉnh. Khi 2 bố con được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, kiểm tra được xác định đã tử vong.

Cấp ủy, chính quyền phương Cửa Lò thăm hỏi, động viên người thân, gia đình nạn nhân. Ảnh: BT.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là ông P.M.H. và con trai P.H.D..

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của ông H. và cháu D.

Khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng phát hiện trong nhà ông H., nơi gần 2 bố con ngủ có 1 máy phát điện. Quá trình ngủ có thể chạy máy phát điện dẫn đến ngạt khí, tử vong.

Trước đó, ngày 28/ 8 tại xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh, 2 vợ chồng tử vong, hai cháu bé nguy kịch nghi do ngạt khí CO từ máy phát điện sử dụng lúc ngủ, trong bối cảnh địa bàn mất điện sau bão Kajiki.

Ngày 26/8, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại thị xã Kỳ Anh cũ, tỉnh Hà Tĩnh khi 2 vợ chồng lớn tuổi bị hôn mê do ngạt khí từ máy phát điện. 2 nạn nhân đã được người thân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.