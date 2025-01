Bộ Tư pháp Mỹ phản đối kế hoạch 'cứu' TikTok của ông Trump

Theo Chính phủ Mỹ, TikTok thu thập một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm về 170 triệu người Mỹ khiến ứng dụng này trở thành một công cụ mạnh mẽ cho hoạt động gián điệp.

Logo Tiktok tại trụ sở công ty tại Culver, California. Ảnh: Reuters.

Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu Tòa án Tối cao bác bỏ đề nghị của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc trì hoãn thi hành luật cấm ứng dụng mạng xã hội TikTok hoặc buộc ByteDance bán ứng dụng này trước ngày 19/1.

Luật nói trên, được thông qua vào tháng 4/2024, yêu cầu ByteDance, công ty mẹ Trung Quốc của TikTok, phải thoái vốn khỏi nền tảng này tại Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm.

Theo Chính phủ Mỹ, việc Trung Quốc kiểm soát TikTok thông qua ByteDance là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia: TikTok thu thập một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm về 170 triệu người Mỹ khiến ứng dụng này trở thành một công cụ mạnh mẽ cho hoạt động gián điệp.

TikTok chưa đưa ra bình luận về động thái nói trên của Bộ Tư pháp.

Tuần trước, ông Trump đã đệ trình một bản tóm tắt pháp lý, lập luận rằng ông cần có thời gian sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 để tìm ra một "giải pháp chính trị" cho vấn đề này. Tòa án dự kiến sẽ nghe các lập luận trong vụ việc vào ngày 10/1 tới.

TikTok ngày 3/1 đã kêu gọi Tòa án Tối cao ngăn chặn luật này với lý do tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Công ty cho biết Quốc hội Mỹ đã không tìm cách cấm các ứng dụng thuộc sở hữu của Trung Quốc như Shein hoặc Temu.

TikTok cho rằng điều này cho thấy rõ ràng "họ nhắm mục tiêu vào TikTok vì nội dung mạng xã hội của ứng dụng này, chứ không phải dữ liệu."

Nếu tòa án không ngăn chặn luật nói trên trước ngày 19/1, người dùng mới sẽ không thể tải TikTok từ các cửa hàng ứng dụng của Apple hoặc Google, nhưng người dùng hiện tại vẫn có thể tiếp tục truy cập ứng dụng.

Các dịch vụ trên ứng dụng này sẽ xuống cấp theo thời gian và cuối cùng ngừng hoạt động do các công ty sẽ bị cấm cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Tổng thống Joe Biden có thể gia hạn thời hạn thêm 90 ngày nếu ông xác nhận ByteDance đang có tiến triển đáng kể trong việc thoái vốn.

Việc ông Trump ủng hộ TikTok là một sự thay đổi lập trường so với năm 2020, khi ông cố gắng chặn ứng dụng này tại Mỹ do lo ngại an ninh quốc gia.