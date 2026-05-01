Bộ Tư pháp Mỹ công bố cận cảnh nghi phạm nổ súng hụt vào TT Trump

Video mới công bố cho thấy đối tượng 31 tuổi vượt qua an ninh, bắn vào đặc vụ Mật vụ trong âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump tại sự kiện ở thủ đô.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/4 công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc người đàn ông bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước, khi đối tượng lao qua chốt kiểm soát an ninh tại một khách sạn và nổ súng vào một nhân viên Mật vụ.

Bà Jeanine Pirro, công tố viên liên bang tại Đặc khu Columbia, cho biết trên mạng xã hội X rằng đoạn video cũng cho thấy nghi phạm Cole Allen đã “do thám hiện trường” tại khách sạn Washington Hilton trong ngày trước vụ tấn công diễn ra hôm 25/4, bên lề một sự kiện gala truyền thông thường niên ở thủ đô.

Đoạn video dài gần 6 phút gồm nhiều cảnh quay ghi lại một người đàn ông đi lại liên tục trong hành lang và khu vực phòng gym của khách sạn.

Hé lộ khoảnh khắc nghi phạm ám sát hụt ông Trump

Một trích đoạn đáng chú ý cho thấy người này mang theo vật giống súng nòng dài, bất ngờ lao qua chốt an ninh, vượt qua các sĩ quan cảnh sát và đặc vụ mặc thường phục.

Theo bà Pirro, video ghi lại cảnh “Cole Allen nổ súng vào một đặc vụ Mật vụ Mỹ trong lúc tìm cách ám sát Tổng thống tại sự kiện của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng”.

“Không có bằng chứng cho thấy vụ nổ súng là do bắn nhầm đồng đội”, bà nhấn mạnh, đồng thời cho biết đoạn video đã được nộp cho Tòa án Liên bang Mỹ.

Hình ảnh cũng cho thấy một đặc vụ Mật vụ đã nổ súng ba lần về phía nghi phạm, dù phía cảnh sát khẳng định Allen không bị trúng đạn trong vụ việc.

Trong đoạn video quay chậm do Bộ Tư pháp công bố, các vòng tròn trắng được đánh dấu tại ba thời điểm nòng súng của một đặc vụ phát hỏa.

Allen, 31 tuổi, đã bị khống chế và bắt giữ sau một cuộc vật lộn hỗn loạn với lực lượng an ninh. Nhiều phát súng đã vang lên nhưng không có ai thiệt mạng.

Khoảnh khắc bắt giữ không xuất hiện trong video công bố ngày 30/4, và hiện vẫn chưa thể xác định rõ người bị trúng đạn từ các hình ảnh này.

Nghi phạm đến từ bang California đã bị truy tố hôm 27/4 với cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống thuộc đảng Cộng hòa. Nếu bị kết án, người này có thể đối mặt với án tù chung thân.

