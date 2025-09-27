Bộ trưởng Thể thao kêu gọi Malaysia dốc sức kháng cáo

Bóng đá Malaysia tiếp tục rung chuyển sau khi FIFA tuyên án phạt nặng đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang gặp vấn đề.

Trước tình thế này, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh đã bày tỏ sự “buồn bã và tức giận”, đồng thời kêu gọi FAM coi việc kháng cáo là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ danh dự quốc gia.

Theo quyết định từ FIFA, bảy cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Felipe Arrocha Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Tomas Garces, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano bị cáo buộc dùng giấy tờ giả mạo trong trận thắng Việt Nam tại vòng loại Asian Cup hồi tháng 6.

Án phạt được đánh giá là vô cùng nghiêm khắc: mỗi cầu thủ bị treo giò 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 10.800 RM). Riêng FAM phải gánh khoản phạt khổng lồ 350.000 franc Thụy Sĩ, cùng lúc đối diện khủng hoảng niềm tin từ người hâm mộ trong nước.

Bộ trưởng Hannah Yeoh nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất lúc này là FAM phải khẩn trương hoàn tất quá trình kháng cáo hợp pháp và minh bạch tới cùng. Tất cả các bên liên quan cần đặt lợi ích và danh dự quốc gia lên trên hết.”

Bà cũng bày tỏ sự đồng cảm với người hâm mộ “Harimau Malaya”: “Cũng như hàng chục nghìn CĐV khác, tôi vô cùng thất vọng và tức giận khi đọc về quyết định của FIFA. Nhưng chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi quá trình kháng cáo, sau đó mới tính bước tiếp theo”.

Không chỉ dừng ở tuyên bố, Hannah Yeoh còn tái khẳng định cam kết bảo vệ quyền lợi và phúc lợi của mọi vận động viên Malaysia, bất kể họ là Azizulhasni Awang, Pearly Tan, M. Thinaah, Pandelela Rinong hay những cái tên vừa bị nêu trong danh sách.

Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đứng trước nguy cơ mất gần nửa đội hình chính, lời kêu gọi từ Bộ trưởng Yeoh được xem như cú hích tinh thần, đồng thời là áp lực trực diện lên FAM: hoặc hành động mạnh mẽ trên bàn đàm phán quốc tế, hoặc chấp nhận đánh mất niềm tin từ người hâm mộ và uy tín của bóng đá Malaysia.