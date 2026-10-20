Bộ trưởng Tài chính nêu định hướng điều hành kinh tế năm 2027

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có bài phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33, diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc) trong hai ngày 20-21/10.

Các Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Tài chính các nước tham gia Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: BTC.

Trong khuôn khổ Năm APEC 2026, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) đã diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc) trong 2 ngày 20-21/10. Đáng chú ý, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn là một trong những diễn giả chính tại phiên thảo luận trọng tâm về kinh tế vĩ mô, cùng lãnh đạo Bộ Tài chính Trung Quốc và Bộ Tài chính Mỹ.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ về tình hình, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 và định hướng điều hành chính sách nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2027.

Theo Bộ trưởng Tuấn, GDP Việt Nam 9 tháng đầu năm tăng 9,01%, trong khi CPI tăng 4,52%. Thu hút FDI tăng kỷ lục với vốn đăng ký đạt 50,36 tỷ USD .

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu về bức tranh vĩ mô và các định hướng phát triển của Việt Nam thời gian tới tại FMM 2026. Ảnh: BTC.

Việt Nam cũng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi được nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi, đạt mức “xếp hạng đầu tư” và gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Cơ cấu chi ngân sách được tối ưu khi tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng lên khoảng 40%, chi thường xuyên được tiết kiệm nhờ tinh gọn bộ máy hành chính. Nợ công được duy trì ở mức an toàn khoảng 35-36% GDP, tạo dư địa tài khóa để đầu tư cho hạ tầng chiến lược và các dự án trọng điểm.

Bộ trưởng Tuấn cho biết các kết quả này đạt được nhờ sự phối hợp giữa chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm và tiền tệ linh hoạt.

Hướng tới năm 2027, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trên cơ sở giữ vững ổn định vĩ mô và đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ

Tại hội nghị, các đại diện nền kinh tế APEC cũng đã tập trung thảo luận về diễn biến kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng khu vực trước các biến động toàn cầu.

Lãnh đạo Bộ Tài chính Trung Quốc chia sẻ mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 5%, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và phục hồi tổng cầu thông qua kế hoạch giải ngân đầu tư công 30.000 tỷ nhân dân tệ (gần 4.500 tỷ USD ) gắn với việc kiện toàn mạng lưới an sinh xã hội.

Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận vai trò của đổi mới công nghệ trong việc kích hoạt các dòng vốn đầu tư và đánh giá cao hiệu quả của các biện pháp tự điều chỉnh chuỗi cung ứng, lưu kho nhằm giảm thiểu tác động từ biến động thị trường năng lượng.

Các tổ chức quốc tế như IMF, ADB và AIIB cùng đưa ra nhận định, cho rằng triển vọng tăng trưởng khu vực chịu tác động đan xen giữa các yếu tố rủi ro địa chính trị và động lực từ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, các tổ chức này lưu ý nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và vận tải năng lượng do xung đột tại khu vực Trung Đông, cùng tác động của hiện tượng El Niño đến an ninh lương thực, có thể gây áp lực lên mặt bằng giá và đẩy lạm phát khu vực lên mức 4,2%. Đồng thời, làn sóng đầu tư vào AI và xuất khẩu thiết bị công nghệ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, song cũng đặt ra thách thức về khoảng cách phát triển hạ tầng số giữa các nền kinh tế.

Về định hướng chính sách, AIIB khuyến nghị các quốc gia đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số và chuyển dịch năng lượng, trong đó nguồn vốn đầu tư công đóng vai trò vốn mồi để thu hút các nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân.