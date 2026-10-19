10 giải pháp tăng trưởng hai con số năm 2027

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Nhiệm vụ từ nay đến cuối 2026 và năm 2027 rất nặng nề và có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng