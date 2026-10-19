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Kinh doanh

Mini Magazine

10 giải pháp tăng trưởng hai con số năm 2027

  • Thứ hai, 19/10/2026 10:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chính phủ trình Quốc hội mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027, đồng thời xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
10+
%
Mục tiêu tăng trưởng GDP Chính phủ trình Quốc hội
Các chỉ tiêu chính
45
Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027
Xem chỉ tiêu
10
Nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
Lật xem giải pháp
Một số chỉ tiêu quan trọng

45 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.
Tăng trưởng GDP
10+
%
Tăng trưởng GDP
Giai đoạn 2021-2027

2021
2,55

2022
8,02

2023
5,05

2024
7,09

2025
8,02

2026
10+

2027
10+


Thực hiện

Kế hoạch
Đơn vị: %
Nguồn: Cục Thống kê, Nghị quyết số 244/2025/QH15
Mức tăng CPI
4,5
%
Tốc độ tăng CPI
Giai đoạn 2022-2027

2022
3,15

2023
3,25

2024
3,63

2025
3,31

2026
4,5

2027
4,5


Thực hiện

Kế hoạch
Đơn vị: %
Nguồn: Cục Thống kê, Nghị quyết số 244/2025/QH15
Năng suất lao động
8,6
%
Thu ngân sách Nhà nước
9,1
%
Tỷ lệ hộ nghèo
1-1,5
%
GDP bình quân đầu người
6.100
USD
GDP bình quân đầu người
Giai đoạn 2022-2027

2022
4.110

2023
4.284,5

2024
4.700

2025
5.026

2026
5.400-
5.500

2027
6.100


Thực hiện

Kế hoạch
Đơn vị: USD
Nguồn: Cục Thống kê, Nghị quyết số 244/2025/QH15
Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê
176.000
căn
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10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

tăng trưởng ảnh 2
Ảnh: Quochoi.vn
Nhiệm vụ từ nay đến cuối 2026 và năm 2027 rất nặng nề và có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt hơn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Znews

Kinh doanh
Nguồn: Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027 do Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 17/10. Số liệu các năm: Cục Thống kê, Nghị quyết số 244/2025/QH15.

Xuân Sang - Diệu Thanh - Lan Anh

tăng trưởng Đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng gdp mục tiêu gdp

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