10 giải pháp tăng trưởng hai con số năm 2027
Chính phủ trình Quốc hội mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027, đồng thời xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
10+
%
Mục tiêu tăng trưởng GDP Chính phủ trình Quốc hội
Các chỉ tiêu chính
45
Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027
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10
Nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
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Một số chỉ tiêu quan trọng
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.
Tăng trưởng GDP
10+
%
Dữ liệu các năm
Tăng trưởng GDP
Giai đoạn 2021-2027
2021
2,55
2022
8,02
2023
5,05
2024
7,09
2025
8,02
2026
10+
2027
10+
Thực hiện
Kế hoạch
Đơn vị: %
Nguồn: Cục Thống kê, Nghị quyết số 244/2025/QH15
Mức tăng CPI
4,5
%
Dữ liệu các năm
Tốc độ tăng CPI
Giai đoạn 2022-2027
2022
3,15
2023
3,25
2024
3,63
2025
3,31
2026
4,5
2027
4,5
Thực hiện
Kế hoạch
Đơn vị: %
Nguồn: Cục Thống kê, Nghị quyết số 244/2025/QH15
Năng suất lao động
8,6
%
Thu ngân sách Nhà nước
9,1
%
Tỷ lệ hộ nghèo
1-1,5
%
GDP bình quân đầu người
6.100
USD
Dữ liệu các năm
GDP bình quân đầu người
Giai đoạn 2022-2027
2022
4.110
2023
4.284,5
2024
4.700
2025
5.026
2026
5.400-
5.500
2027
6.100
Thực hiện
Kế hoạch
Đơn vị: USD
Nguồn: Cục Thống kê, Nghị quyết số 244/2025/QH15
Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê
176.000
căn
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1
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô
1
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô
Cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng
Kiểm soát lạm phát
Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp
Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực
Tăng thu NSNN
Đa dạng hóa nguồn vốn
Phát triển thị trường vốn trung và dài hạn
Phát triển mạnh thị trường trong nước, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu
Bảo đảm an ninh năng lượng
2
Hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi
2
Hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi
Rà soát, sửa đổi quy định chồng chéo
Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật
3
Đổi mới mô hình phát triển, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế
3
Đổi mới mô hình phát triển, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế
Phát triển hệ sinh thái công nghiệp trong nước, nông nghiệp theo chuỗi giá trị
Hình thành các trung tâm logistics hiện đại, khu kinh tế đặc biệt, phát triển các ngành kinh tế biển mới
Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN
Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển
Thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam
Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, ngăn sở hữu chéo
4
Phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược
4
Phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược
Hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc, vành đai, hệ thống cảng biển
Đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành và Gia Bình
Phát triển hạ tầng năng lượng, văn hóa, xã hội, thủy lợi, thích ứng biến đổi khí hậu
5
Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
5
Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể
Từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, đẩy mạnh thương mại hóa
Thúc đẩy liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp
Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, nền tảng dùng chung
Phủ sóng 5G, thí điểm 6G
Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia
6
Chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
6
Chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Đổi mới quản trị giáo dục, nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá
Phát triển đội ngũ nhà giáo
Giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên, cung ứng đầy đủ sách giáo khoa trước năm học 2027-2028
Đẩy mạnh giáo dục số, ứng dụng AI, STEM/STEAM, hướng nghiệp
Đưa vào hoạt động toàn bộ trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2 trước 30/8/2027
7
Chuyển biến thực chất về phát triển văn hóa, xã hội, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân
7
Chuyển biến thực chất về phát triển văn hóa, xã hội, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân
Đẩy mạnh công nghiệp văn hóa
Tập trung cao nhất cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí; củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng; tăng cường quản lý dược, thiết bị y tế
Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê: hoàn thành 176.000 căn hộ
Phát triển thị trường lao động, tăng kết nối cung cầu
8
Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
8
Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
Phát triển công nghiệp vật liệu
Vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, liên thông dữ liệu địa chất, khoáng sản
Quản lý chặt khoáng sản chiến lược, đẩy mạnh chế biến sâu
Triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL
Tăng dự báo, cảnh báo, ứng phó thiên tai, chuẩn bị nguồn lực cho tình huống khẩn cấp
9
Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế
9
Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế
Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp tình hình mới
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh lưỡng dụng, hiện đại
Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh mới
Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; bám sát tình hình quốc tế, chủ động chiến lược
Tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt năm APEC 2027, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế
10
Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện
10
Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu
Tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc
Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm
Ảnh: Quochoi.vn
Nhiệm vụ từ nay đến cuối 2026 và năm 2027 rất nặng nề và có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt hơn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Znews
Kinh doanh
Nguồn: Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027 do Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 17/10. Số liệu các năm: Cục Thống kê, Nghị quyết số 244/2025/QH15.