Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bộ trưởng Israel: 'Sẽ lật đổ chính phủ nếu Hamas không giải tán'

  • Thứ sáu, 10/10/2025 13:36 (GMT+7)
  • 13:36 10/10/2025

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir cảnh báo đảng Quyền lực Do Thái của ông sẽ tìm cách lật đổ chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nếu Hamas không bị giải tán.

Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir. Ảnh: Reuters

"Nếu Hamas không bị giải thể, hoặc nếu họ chỉ nói với chúng tôi rằng nó đã bị giải thể trong khi thực tế nó vẫn tiếp tục tồn tại dưới một vỏ bọc khác - Quyền lực Do Thái sẽ giải thể chính phủ", ông Ben-Gvir phát biểu trước khi diễn ra cuộc họp nội các để Thủ tướng Netanyahu phê duyệt kế hoạch ngừng bắn tại Dải Gaza.

Ngày 9/10, ông Ben Gvir tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza và thả con tin theo đề xuất của Mỹ, vì Israel sẽ thả hàng trăm tù nhân Palestine theo thỏa thuận này.

"Trái tim của tất cả chúng ta tràn ngập niềm vui... khi tất cả các con tin sẽ trở về... Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui đó, chúng tôi tuyệt đối không được phép bỏ qua câu hỏi về cái giá phải trả: Hàng ngàn tên khủng bố, bao gồm 250 kẻ giết người, dự kiến sẽ được thả khỏi nhà tù. Đây là một cái giá quá đắt không thể chịu đựng được", ông Ben Gvir viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ngày 9/10, Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine. Đây là giai đoạn đầu tiên trong sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ đến Trung Đông vào ngày 12/10, sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận.

Ông Trump thông báo có thể sẽ tham dự buổi lễ ký kết tại Ai Cập, và Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana đã mời ông phát biểu trước cơ quan lập pháp nước này. Đây sẽ là bài phát biểu đầu tiên của một tổng thống Mỹ tại Quốc hội Israel kể từ năm 2008. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ dẫn đến "nền hòa bình vĩnh cửu" trong khu vực.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể ông Trump, đã có cuộc gặp tổng thống và thủ tướng Israel tại Jerusalem trong ngày 9/10 để bàn về thỏa thuận. Hai người sau đó gặp Thủ tướng Netanyahu, văn phòng của ông cho biết.

Truyền thông Israel đưa tin hai phái viên Mỹ cũng tham gia cuộc họp của Chính phủ Israel về vấn đề phê duyệt kế hoạch.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://tienphong.vn/bo-truong-an-ninh-israel-tuyen-bo-se-lat-do-chinh-phu-neu-hamas-khong-bi-giai-tan-post1785780.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

Hamas Dải Gaza Donald Trump Ai Cập Israel Palestine Hamas Mỹ Pháp Trung Đông Israel Itamar Ben-Gvir Benjamin Netanyahu

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Nhat Ban 'vua yeu vua ngan' khach nuoc ngoai hinh anh

Nhật Bản 'vừa yêu vừa ngán' khách nước ngoài

3 giờ trước 14:41 12/10/2025

0

Dù một số người dân phàn nàn về làn sóng khách nước ngoài ồ ạt tới Nhật Bản, chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng du lịch và ra các biện pháp giải quyết tình trạng quá tải.

Nha giao dich tien so noi tieng Ukraine tu vong o Kyiv hinh anh

Nhà giao dịch tiền số nổi tiếng Ukraine tử vong ở Kyiv

3 giờ trước 14:25 12/10/2025

0

Theo đài RT, cảnh sát phát hiện Konstantin Ganich (còn có tên là Kostya Kudo), một nhà giao dịch và blogger tiền số nổi tiếng tại Ukraine, tử vong với vết đạn bắn vào đầu. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ tự sát.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý