Bộ trưởng Israel cáo buộc tân thị trưởng New York 'ủng hộ Hamas'

  • Thứ tư, 5/11/2025 18:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Amichai Chikli, Bộ trưởng Các vấn đề di cư Israel, kêu gọi cộng đồng Do Thái tại New York di cư sang Israel sau khi ông Zohran Mamdani chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng.

Ông Amichai Chikli ngày 5/11 đã lên án thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani, gọi ông này là “người ủng hộ Hamas”, đồng thời kêu gọi người Do Thái ở New York “hãy trở về Israel”.

“Thành phố từng được xem là biểu tượng của tự do toàn cầu nay đã trao chìa khóa cho một người ủng hộ Hamas”, ông Chikli viết trên X.

Bộ trưởng Các vấn đề di cư Israel còn so sánh quan điểm của ông Mamdani với “những phần tử cực đoan bạo lực đã sát hại 3.000 người dân Mỹ cách đây 25 năm”, ám chỉ đến vụ khủng bố ngày 11/9/2001 do tổ chức Al-Qaeda thực hiện tại New York và Washington.

Ông Mamdani (34 tuổi) cam kết xây dựng một New York “có mức sống phải chăng hơn” và sẽ trở thành thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của thành phố khi chính thức nhậm chức vào tháng 1/2026.

thi truong New York anh 1

Thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani. Ảnh: Reuters.

Trong thời gian gần đây, ông Mamdani nhiều lần lên tiếng phản đối chủ nghĩa bài Do Thái song song với việc lên án làn sóng Hồi giáo thù ghét mà ông từng là nạn nhân. Ông là người ủng hộ lâu năm cho phong trào đòi quyền của người Palestine.

Những phát ngôn mạnh mẽ của ông Mamdani về Israel, nơi ông từng gọi là “chế độ phân biệt chủng tộc” và mô tả cuộc chiến ở Gaza là “cuộc diệt chủng”, đã dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong một bộ phận cộng đồng Do Thái tại Mỹ, theo AFP.

“New York sẽ không bao giờ còn như trước, đặc biệt là đối với cộng đồng Do Thái. Thành phố đang bước, với đôi mắt mở to, vào vực thẳm mà London đã từng rơi xuống”, ông Chikli tiếp tục viết trên X. Ông cũng “mời gọi” người Do Thái tại New York “nghiêm túc cân nhắc việc xây dựng cuộc sống mới tại Israel”.

Chiến thắng áp đảo của ông Mamdani diễn ra bất chấp làn sóng công kích dữ dội nhắm vào chính sách và nguồn gốc Hồi giáo của ông từ giới doanh nghiệp, truyền thông bảo thủ và Tổng thống Donald Trump. Ngay trước ngày bầu cử, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump đã gọi ông Mamdani là “người thù ghét Do Thái”.

Hiện ông Mamdani chưa lên tiếng về những phát biểu của quan chức Israel Amichai Chikli.

