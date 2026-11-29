Ngày 18/11 cứ lặp lại trong cuộc đời một phụ nữ, nhưng cô vẫn già đi như mọi người. Câu chuyện khác thường của nhà văn Đan Mạch Solvej Balle tiếp tục thu hút độc giả.

Sáng 18/11, Tara Selter thức dậy trong một khách sạn ở Paris. Cô ăn sáng, đọc báo, tiếp tục công việc như thường lệ. Nhưng sáng hôm sau, mọi thứ vẫn y nguyên. Tờ báo mang cùng một ngày phát hành, những vị khách xuất hiện đúng giờ và một người lại làm rơi miếng bánh mì trong bữa sáng.

Tara dần nhận ra mình đang sống lại ngày 18/11. Dù cô đi đâu, làm gì, thế giới vẫn trở về đúng ngày ấy sau mỗi giấc ngủ.

Đó là khởi đầu của On the Calculation of Volume, bộ tiểu thuyết 7 tập của nhà văn Đan Mạch Solvej Balle. Tập thứ 5 vừa được nhà xuất bản New Directions phát hành tại Mỹ ngày 17/11, tiếp tục câu chuyện về người phụ nữ mắc kẹt trong vòng lặp thời gian suốt nhiều năm.

Điều khiến tác phẩm khác biệt là Tara không có cơ hội sửa chữa quá khứ để thay đổi tương lai như nhiều nhân vật trong phim ảnh. Cô vẫn già đi, vẫn nhớ mọi chuyện đã xảy ra, trong khi những người thân yêu không lưu giữ ký ức về các lần gặp gỡ trước đó.

Một ngày kéo dài hàng nghìn ngày

Trước khi cuộc sống đảo lộn, Tara cùng chồng là Thomas kinh doanh sách cổ tại một ngôi làng ở Pháp. Hai người chia sẻ niềm yêu thích những đồ vật cũ, những câu chuyện lịch sử và nhịp sống bình lặng.

Một chuyến công tác đến Paris đã thay đổi tất cả.

Ban đầu, Tara tìm mọi cách thoát khỏi vòng lặp. Cô trở về nhà, kể với chồng chuyện kỳ lạ đang xảy ra, cố gắng chứng minh mình đã trải qua ngày 18/11 nhiều lần.

Nhưng mỗi sáng, Thomas lại quên những điều cô đã nói. Với anh, đó vẫn là lần đầu tiên vợ trở về và kể câu chuyện khó tin ấy.

Theo bài bình luận trên The New Yorker, sự lặp lại khiến cuộc hôn nhân của Tara trở thành một trải nghiệm cô độc. Cô vẫn yêu chồng, vẫn nhớ những ngày đã sống cùng anh, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn bởi ký ức không còn được chia sẻ.

Nhà văn Đan Mạch Solvej Balle. Ảnh: TT News/Alamy

Thời gian trong thế giới của Tara cũng vận hành theo những quy luật kỳ lạ. Cơ thể cô tiếp tục già đi, tóc vẫn mọc dài, những vết thương dần lành lại. Một số đồ vật có thể tồn tại qua nhiều ngày lặp lại, trong khi những thứ khác biến mất.

Tara bắt đầu ghi chép, quan sát và tìm hiểu các quy luật ấy. Cô không chỉ muốn biết cách thoát ra mà còn cố hiểu điều gì đang xảy ra với thế giới xung quanh.

Càng về sau, câu chuyện càng mở rộng. Tara gặp những người cũng mắc kẹt trong ngày 18/11. Họ cùng nhau tìm cách sinh sống, tổ chức cộng đồng, chia sẻ nguồn lực và nghiên cứu hiện tượng thời gian.

Trong tập V, Tara đã trải qua hàng nghìn lần ngày 18/11. Theo giới thiệu của New Directions, cô dần có những thói quen, mối quan hệ và mục đích sống mới, dù ký ức về cuộc đời trước kia vẫn hiện diện.

Tác phẩm vì thế không đơn thuần đặt câu hỏi làm sao thoát khỏi một ngày lặp lại, mà còn khám phá cách con người tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong hoàn cảnh không thể thay đổi.

Ý tưởng được ấp ủ gần 40 năm

Điều thú vị là Solvej Balle đã nghĩ đến câu chuyện này trước khi bộ phim nổi tiếng Groundhog Day ra mắt năm 1993.

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian hồi tháng 3/2025, nữ nhà văn kể rằng ý tưởng bắt đầu hình thành từ năm 1987, khi bà quan tâm đến tiểu thuyết Ulysses của James Joyce, tác phẩm có toàn bộ diễn biến gắn với một ngày duy nhất.

Điều khiến Balle tò mò là một ngày bình thường có thể chứa đựng bao nhiêu trải nghiệm, suy nghĩ và biến đổi trong đời sống con người.

Bà chọn tên tác phẩm năm 1989, nhưng phải nhiều năm sau mới bắt tay vào viết. Tập đầu tiên của On the Calculation of Volume được xuất bản bằng tiếng Đan Mạch năm 2020.

Khác với Groundhog Day, nơi nhân vật chính tìm cách thay đổi bản thân để thoát khỏi vòng lặp, Balle quan tâm nhiều hơn đến đời sống thường nhật. Những bữa ăn, âm thanh trong nhà, thời tiết, đồ vật và các cuộc trò chuyện trở thành chất liệu quan trọng của câu chuyện.

Hình ảnh này dường như ghi lại cảnh quay nam diễn viên Bill Murray trong vai nhà khí tượng học Phil Connors giữa cơn tuyết rơi và dòng xe kẹt cứng trong bộ phim hài giả tưởng Groundhog Day (1993) do Harold Ramis đạo diễn. Ảnh: New York Post.

Sự kiên nhẫn ấy giúp bộ sách tạo được dấu ấn riêng. Ba tập đầu mang về cho Balle Giải thưởng Văn học Hội đồng Bắc Âu năm 2022, một trong những giải thưởng văn học quan trọng của khu vực.

Tập 1 sau đó lọt vào danh sách rút gọn Giải thưởng Booker Quốc tế năm 2025. Theo trang chính thức của giải, bộ sách đã được chuyển ngữ sang nhiều ngôn ngữ và thu hút sự quan tâm của độc giả ngoài Scandinavia.

Trong bài bình luận đăng tháng 11/2025, The New Yorker nhận xét bộ tiểu thuyết không chỉ kể về thời gian mà còn khám phá sự cô đơn trong hôn nhân, những mối quan hệ và cách con người cảm nhận thế giới.

Tập 5, dày 208 trang trong ấn bản Mỹ, tiếp tục phát triển những chủ đề ấy. Theo đánh giá của Kirkus Reviews, câu chuyện giờ đây quan tâm nhiều hơn đến đời sống cộng đồng, cách những người mắc kẹt tổ chức xã hội và lựa chọn tương lai cho mình.

Sau hàng nghìn ngày 18/11, Tara không còn là người phụ nữ chỉ tìm đường trở về cuộc sống cũ. Cô bắt đầu có một cuộc đời khác, với những người bạn mới, công việc mới và cả những điều không muốn đánh mất.

Và chính sự thay đổi ấy đặt ra câu hỏi thú vị nhất của bộ tiểu thuyết: Nếu một ngày có thể kéo dài gần như vô tận, liệu con người vẫn muốn thoát khỏi nó bằng mọi giá?