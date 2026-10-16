Một nữ nhà văn bán được 90 triệu cuốn sách

Nhà văn, bác sĩ Freida McFadden người Mỹ đã bán tổng cộng 90 triệu bản trên toàn cầu tính trên 29 tiểu thuyết ở mọi định dạng, một con số mơ ước của nhiều tác giả.

Nhà văn Mỹ Freida McFadden, tác giả của 29 cuốn tiểu thuyết, đã bán được 90 triệu bản. Ảnh: Publishers Weekly

Nhà văn Mỹ Freida McFadden vừa đạt cột mốc 90 triệu bản sách bán ra trên toàn thế giới, theo thông báo của nhà xuất bản Sourcebooks. Thành tích trải rộng trên 29 tiểu thuyết, bao gồm sách in, sách điện tử và sách nói.

Theo Publishers Weekly, tác phẩm mới nhất của McFadden là The Witch (Phù thủy). Tiểu thuyết tiếp theo, The Sleepwalker (Người mộng du), dự kiến phát hành vào tháng 3/2027.

Bà Dominique Raccah, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Sourcebooks, gọi doanh số 90 triệu bản là “thành tựu đáng kinh ngạc, minh chứng cho tài kể chuyện của bà, sự nhiệt tình của độc giả và nỗ lực của các đối tác xuất bản trên toàn thế giới”.

Bản thân McFadden cũng chia sẻ với Publishers Lunch: “Tôi vô cùng vinh dự khi có rất nhiều độc giả trên khắp thế giới đón nhận những cuốn sách của mình”.

Bác sĩ thần kinh trở thành hiện tượng xuất bản

Freida McFadden là bút danh của Sara Cohen, một bác sĩ chuyên điều trị các bệnh lý về não tại Mỹ. Bà lớn lên ở Manhattan, New York, từng theo học ngành toán tại Đại học Harvard trước khi chuyển sang lĩnh vực y khoa.

McFadden bắt đầu viết truyện khi còn nhỏ, nhưng phải đến năm 2013 mới tự xuất bản tác phẩm đầu tay The Devil Wears Scrubs (tạm dịch: Ác quỷ mặc đồ y tế), lấy cảm hứng từ những trải nghiệm trong thời gian đào tạo bác sĩ.

Bước ngoặt lớn xuất hiện năm 2022 với The Housemaid (Người giúp việc), tiểu thuyết giật gân tâm lý kể về một phụ nữ trẻ làm việc trong gia đình giàu có nhưng dần phát hiện những bí mật đáng sợ.

Tác phẩm gây chú ý nhờ cốt truyện liên tục đảo chiều, khiến người đọc phải xem xét lại những điều tưởng như đã rõ ràng về các nhân vật.

Theo dữ liệu Circana BookScan được Publishers Weekly công bố, riêng bản in The Housemaid bán được hơn 822.000 cuốn tại các điểm bán được theo dõi ở Mỹ trong năm 2025, đứng thứ tư trong danh sách sách in bán chạy nhất năm.

Hai tác phẩm khác là The Crash (Vụ tai nạn) và The Tenant (Người thuê nhà) cũng lọt vào nhóm 20 cuốn sách bán chạy nhất, với doanh số lần lượt khoảng 558.000 và 544.000 bản.

Tính chung năm 2025, Sourcebooks cho biết sách in của McFadden bán được hơn 6 triệu bản. Đầu năm 2026, nhà xuất bản tiếp tục gia hạn hợp tác với bà đến năm 2028, trong đó có thỏa thuận xuất bản thêm ba tiểu thuyết bìa cứng.

Một số tiểu thuyết của Freida McFadden đươcj xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Michibooks.

Thành công thương mại cũng đưa tác phẩm của McFadden lên màn ảnh. Bộ phim chuyển thể The Housemaid, với sự tham gia của Sydney Sweeney và Amanda Seyfried, ra rạp tháng 12/2025 và thu về khoảng 400 triệu USD trên toàn cầu, theo Guardian.

Đằng sau thành công đó là một tác giả từng muốn giữ kín cuộc sống cá nhân. Tháng 4/2026, McFadden lần đầu công khai tên thật Sara Cohen sau nhiều năm xuất hiện trước công chúng bằng bút danh, tóc giả và kính mắt.

Trong cuộc phỏng vấn với USA Today, bà giải thích việc giấu danh tính ban đầu nhằm tách biệt công việc viết sách với nghề bác sĩ.

“Tôi đã đến thời điểm trong sự nghiệp mà tôi mệt mỏi vì phải giữ bí mật này. Tôi mệt mỏi khi mọi người tranh luận liệu tôi có phải người thật hay là ba người đàn ông”, bà nói.

Vì sao sách của McFadden gây sốt?

Theo Guardian, một trong những yếu tố tạo nên sức hút của McFadden là nhịp độ xuất bản nhanh, giúp độc giả thường xuyên có tác phẩm mới để tìm đọc.

Ông Philip Stone, chuyên gia của NielsenIQ BookData, nhận định người hâm mộ McFadden không phải chờ quá lâu giữa các cuốn sách. Việc liên tục có tác phẩm mới giúp tên tuổi nhà văn duy trì sức hút trên thị trường.

Đặc điểm nổi bật trong sáng tác của McFadden là những chương ngắn, lối kể dễ tiếp cận và các tình tiết bất ngờ được cài cắm liên tục.

Nhà phê bình văn học Laura Wilson nhận xét rằng tác phẩm của McFadden có “lối kể dễ tiếp cận, nhiều tình tiết lôi cuốn và những cú đảo ngược bất ngờ, được thể hiện bằng văn phong giản dị cùng các chương ngắn”.

Một yếu tố khác là đề tài gần gũi nhưng ẩn chứa bất an. McFadden thường đặt câu chuyện trong gia đình, trường học, nơi làm việc hoặc những mối quan hệ tưởng như bình thường.

Ông Stone cho rằng sức hấp dẫn của dòng tiểu thuyết này nằm ở ý tưởng những người gần gũi nhất đôi khi lại có thể trở thành mối nguy hiểm lớn nhất.

Mạng xã hội tiếp tục khuếch đại sức hút ấy. Trên BookTok, cộng đồng chia sẻ nội dung về sách trên TikTok, người dùng thường đăng video đánh giá, xếp hạng tác phẩm và thảo luận về những cú đảo ngược trong truyện của McFadden.

Một phần trong số các tiểu thuyết bán chạy của nữ tác giả Mỹ Freida McFadden. Ảnh: Supperbooks.

Theo NielsenIQ BookData, khoảng 82% độc giả của bà là phụ nữ, với nhóm tuổi nổi bật 24-34.

Sức hút không chỉ giới hạn ở Mỹ. Tại Anh, McFadden là tiểu thuyết gia bán chạy nhất năm 2025 với khoảng 2,6 triệu bản in. Tại Pháp, bốn trong năm cuốn sách bán chạy nhất năm ngoái là tiểu thuyết của bà.

Dù thành công về doanh số, tác phẩm của McFadden không phải lúc nào cũng nhận được đánh giá tích cực về giá trị văn chương. Một số độc giả cho rằng cốt truyện thiếu thực tế hoặc các cú đảo ngược được đẩy quá xa.

Bản thân nhà văn cũng không đặt mục tiêu viết những tác phẩm đồ sộ, phức tạp. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times năm 2024, bà từng nói: “Tôi không cố viết Chiến tranh và hòa bình”.

Sự nghiệp của McFadden phản ánh một thay đổi trong ngành xuất bản. Một tác giả có thể bắt đầu bằng tự xuất bản, xây dựng cộng đồng độc giả trực tuyến, sau đó hợp tác với các nhà xuất bản lớn và mở rộng sức ảnh hưởng sang điện ảnh.

Thành tích 90 triệu bản cho thấy những câu chuyện có khả năng giữ chân người đọc, kết hợp với mạng xã hội và các bản chuyển thể, có thể tạo ra sức lan tỏa vượt xa thị trường sách truyền thống.