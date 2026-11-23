Hậu Halloween, nhiều độc giả vẫn tìm đến những câu chuyện tình yêu pha chút rùng rợn, kết hợp không khí kỳ bí với cảm giác ấm áp, lãng mạn thay vì truyện kinh dị thuần túy.

Một cô gái vô tình đặt lời nguyền lên người yêu cũ bằng phép thuật. Một phù thủy trẻ tìm thấy tình yêu tại ngôi nhà bí mật. Ở một thị trấn nhỏ, những hồn ma lại trở thành người mai mối cho các cặp đôi.

Đó là những tình tiết xuất hiện trong dòng tiểu thuyết tình cảm pha màu sắc kỳ ảo đang được chú ý tại Mỹ. Các tác phẩm đưa phép thuật, những bí ẩn và các nhân vật siêu nhiên vào những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hài hước, mang đến trải nghiệm đọc khác biệt.

Theo The Atlantic, những tiểu thuyết kết hợp tình yêu với yếu tố kỳ ảo ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường sách. Các tác phẩm khai thác hình ảnh phù thủy, hồn ma hay những thị trấn bí ẩn, nhưng trọng tâm vẫn là cảm xúc và mối quan hệ giữa các nhân vật.

Chuyện tình giữa những điều kỳ bí

Một trong những tác phẩm tiêu biểu là The Ex Hex của Erin Sterling, xuất bản năm 2021. Câu chuyện bắt đầu khi Vivienne Jones dùng phép thuật để giải tỏa nỗi buồn sau cuộc chia tay, nhưng lời nguyền vô tình gây ra hàng loạt rắc rối nhiều năm sau đó.

Cuốn sách kết hợp những tình huống hài hước, phép thuật và chuyện tình cảm. Thành công của tác phẩm góp phần đưa dòng tiểu thuyết tình yêu pha yếu tố kỳ ảo đến gần hơn với độc giả đại chúng.

Cuốn The Ex Hex của Erin Sterling được ưa thích mỗi dịp mùa thu và Haloween. Ảnh: Shine Daily.

Một tác phẩm khác là The Very Secret Society of Irregular Witches của Sangu Mandanna. Nhân vật chính Mika Moon là một phù thủy trẻ sống cô độc, được mời đến một ngôi nhà bí mật để dạy phép thuật cho ba cô bé.

Tại đây, Mika dần tìm thấy tình cảm gia đình, sự gắn bó và một mối quan hệ lãng mạn. Phép thuật tạo nên thế giới khác lạ, nhưng trọng tâm câu chuyện là nhu cầu được yêu thương và cảm giác thuộc về một cộng đồng.

Sangu Mandanna tiếp tục khai thác phong cách này trong A Witch's Guide to Magical Innkeeping. Nhân vật chính Sera Swan đánh mất phần lớn năng lực phép thuật sau khi cứu người thân, rồi chuyển sang quản lý một nhà trọ. Cuộc gặp gỡ với một học giả mở ra cơ hội khôi phục phép thuật và tìm thấy tình yêu.

Những tác phẩm trên thường được xếp vào nhóm cozy fantasy hay tiểu thuyết tình cảm pha yếu tố siêu nhiên. Chúng sử dụng những chi tiết kỳ bí nhưng chú trọng cảm xúc, sự hài hước và những mối quan hệ gần gũi.

Sức hấp dẫn của dòng sách nằm ở sự kết hợp giữa hai thế giới tưởng chừng khác biệt. Người đọc được khám phá những điều mới lạ trong không gian phép thuật, đồng thời vẫn tìm thấy những rung động quen thuộc của tình yêu.

Những lâu đài bí ẩn, ngôi nhà có ma hay thị trấn phù thủy trở thành bối cảnh cho cuộc gặp gỡ tình cờ, mối tình mới chớm nở hoặc hành trình vượt qua tổn thương. Các yếu tố kỳ ảo giúp câu chuyện thêm bất ngờ mà không làm mất đi cảm giác gần gũi.

Theo The Atlantic, nhu cầu tìm kiếm những câu chuyện đem lại cảm giác dễ chịu là một yếu tố thúc đẩy xu hướng. Những cuốn sách có bối cảnh kỳ bí nhưng kết thúc tích cực cho phép độc giả tận hưởng sự hồi hộp trong một thế giới giàu màu sắc tưởng tượng.

Sức hút của những chuyện tình kỳ ảo

Sự phát triển của dòng tiểu thuyết này còn phản ánh thay đổi trong cách độc giả lựa chọn sách. Bên cạnh tác giả, nội dung hay thể loại, nhiều người tìm đến những tác phẩm phù hợp với tâm trạng và cảm xúc mà họ muốn trải nghiệm.

Những câu chuyện tình yêu pha phép thuật đáp ứng nhu cầu ấy bằng cách kết hợp yếu tố quen thuộc của tiểu thuyết lãng mạn với thế giới giả tưởng. Nhân vật có thể sở hữu năng lực đặc biệt hoặc sống giữa những hiện tượng khó giải thích, nhưng vẫn đối diện các vấn đề gần gũi như cô đơn, tổn thương tình cảm và mong muốn được yêu thương.

Không khí của các tác phẩm cũng góp phần tạo nên sức hút. Quán cà phê nhỏ, hiệu sách cũ, ngôi nhà ấm cúng hay thị trấn yên bình thường xuất hiện bên cạnh những chi tiết phép thuật, tạo nên thế giới vừa khác lạ vừa thân thuộc.

Không gian quán cà phê ấm cúng, ánh đèn dịu nhẹ gợi cảm giác lãng mạn, pha chút bí ẩn thường thấy trong những tiểu thuyết tình yêu kỳ ảo. Ảnh minh họa: Unsplash.

Trên mạng xã hội, đặc biệt là cộng đồng BookTok, độc giả thường giới thiệu sách thông qua cảm giác mà tác phẩm mang lại. Những cuốn sách có bìa màu sắc nhẹ nhàng, hình ảnh ngôi nhà nhỏ, khu rừng hoặc biểu tượng phép thuật dễ dàng thu hút người yêu thích phong cách kỳ ảo.

Theo The Atlantic, các xu hướng thẩm mỹ trên mạng xã hội cũng ảnh hưởng đến cách quảng bá sách. Nhà xuất bản chú trọng thiết kế bìa, hình ảnh và những yếu tố gợi cảm xúc để giúp độc giả nhanh chóng nhận diện phong cách tác phẩm.

Xu hướng này tiếp tục xuất hiện trong danh mục sách năm 2026. To Vex & to Hex của Neena Noon kể về một cô gái làm việc tại hiệu sách, đồng thời sở hữu năng lực phù thủy. Những rắc rối với một người đàn ông mới xuất hiện dần phát triển thành câu chuyện tình cảm.

Trong khi đó, Free Falling của Lyla Sage kết hợp chuyện tình giả vờ với sự xuất hiện của một hồn ma. Những yếu tố kỳ bí tạo thêm tình huống bất ngờ nhưng không làm mất đi màu sắc lãng mạn của tác phẩm.

Sự pha trộn thể loại cũng giúp các nhà văn có thêm không gian sáng tạo. Phép thuật có thể tạo ra những tình huống hài hước, còn các nhân vật siêu nhiên mang đến những thử thách khác biệt cho mối quan hệ giữa hai nhân vật chính.

Dù vậy, sức hút lâu dài của dòng sách vẫn phụ thuộc vào cách xây dựng nhân vật và câu chuyện. Một thế giới kỳ ảo hấp dẫn có thể khơi gợi trí tò mò, nhưng chính những mối quan hệ giàu cảm xúc mới khiến độc giả muốn tiếp tục theo dõi hành trình của các nhân vật.