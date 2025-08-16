Bộ sách giúp trẻ phát triển tư duy logic và trí tưởng tượng

Không chỉ mang lại những giờ phút khám phá thú vị, bộ sách xuyên thấu chủ đề “Vũ trụ & Sở thú” còn giúp trẻ nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo.

Trong những năm đầu đời – đặc biệt là giai đoạn 3 đến 6 tuổi – trí tưởng tượng và tư duy hình ảnh của trẻ phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là nền tảng quan trọng cho khả năng sáng tạo, học hỏi và giải quyết vấn đề sau này.

Bộ sách xuyên thấu chủ đề Vũ trụ & Sở thú (dành cho trẻ nhỏ từ 3 đến 6 tuổi - độ tuổi khám phá thế giới), cho phép trẻ tương tác thực sự, sáng tạo không giới hạn, đồng thời kích hoạt trí tưởng tượng, rèn luyện tư duy, khơi dậy đam mê khám phá và giúp con học mà chơi – chơi mà học.

Bộ sách gồm 02 chủ đề. Chủ đề Vũ Trụ đưa bé khám phá các hành tinh, dải ngân hà, tìm hiểu về công việc của các phi hành gia và những người trực trạm tên lửa. Chủ đề Sở Thú cùng bé khám phá những khu rừng sâu xanh mát, ở nơi đó có vô vàn loài động vật với các tập tính sinh hoạt, đặc điểm khác nhau.

Bộ sách xuyên thấu chủ đề Vũ trụ & Sở thú. Ảnh: ĐTB.

Với thiết kế xuyên thấu – mỗi trang sách được tạo thành từ nhiều lớp hình ảnh sinh động, đục lỗ thủ công tinh xảo - bộ sách không chỉ tạo hiệu ứng thị giác hấp dẫn, mà còn giúp bé như “xuyên thấu” vào bên trong, qua đó khơi gợi trí tò mò không giới hạn, giúp bé hào hứng khám phá học hỏi hơn.

Theo các chuyên gia giáo dục mầm non, việc kết hợp giữa tương tác vật lý (lật, sờ, chạm) và nội dung hình ảnh chất lượng là cách hiệu quả để trẻ tiếp thu kiến thức trong giai đoạn não bộ phát triển nhanh nhất. Vì vậy, mỗi khi lật giở mỗi trang trong bộ sách, trẻ như đang bước vào một chuyến phiêu lưu: lần lượt khám phá cấu trúc của vũ trụ, tìm hiểu các hành tinh hay ngắm nhìn những loài thú ẩn mình trong rừng sâu.

Không những vậy, mỗi hành động lật - chạm - quan sát còn giúp trẻ tư duy logic, tăng khả năng quan sát, kết nối các lớp thông tin trực quan và tự kể câu chuyện theo cách của riêng mình.

Giữa vô vàn lựa chọn giải trí bị động ngày nay, một bộ sách cho phép trẻ tương tác thực sự, sáng tạo không giới hạn như bộ sách xuyên thấu chủ đề Vũ trụ & Sở thú sẽ là món quà tặng độc đáo, thiết thực cho trẻ mà các bậc cha mẹ không nên bỏ qua.