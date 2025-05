Ra mắt bản song ngữ Việt - Anh bộ sách thiếu nhi nổi tiếng toàn cầu

Loạt sách ‘Súp gà cho tâm hồn’ ra mắt tác phẩm mới cho trẻ nhỏ

Ấn bản “Chicken Soup for the Soul Babies” sẽ dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, trong khi “Chicken Soup for the Soul Kids” dành cho trẻ 4-7 tuổi.