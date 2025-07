Bộ Quốc phòng lý giải việc điều động cán bộ, phân công học viên

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn (cũ) do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến.

Cử tri phản ánh nội dung: Hiện nay, nhiều con em trong tỉnh đã học tại các trường quân đội như Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân... hoặc đang công tác trong quân đội, nhưng không được phân công về công tác tại quê hương.

Cử tri đề nghị có quy định tạo điều kiện để quân nhân được công tác gần nhà nhằm ổn định cuộc sống và yên tâm phục vụ lâu dài.

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng nêu rõ: Việc điều động cán bộ, sắp xếp học viên tốt nghiệp tại các học viện, trường sĩ quan ra trường, bố trí phù hợp với địa bàn cư trú là nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhằm thực hiện chính sách hậu phương gia đình cán bộ, giúp cán bộ yên tâm công tác.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của quân đội có tính chất đặc thù quân sự, việc điều động cán bộ, sắp xếp, phân công học viên ra trường công tác phải căn cứ vào chuyên ngành đào tạo của cán bộ, nhu cầu biên chế, thực trạng số lượng cán bộ hiện có của từng đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm không được xếp chồng, xếp dư cán bộ; đối với học viên cử tuyển là người dân tộc thiểu số của các quân khu thì điều động về quân khu.

Học viên tốt nghiệp đào tạo cán bộ cấp phân đội ra trường (trong đó có Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân), Bộ Quốc phòng điều động về các đơn vị trực thuộc Bộ; các đơn vị sẽ bố trí, sắp xếp cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết, qua rà soát, báo cáo thống kê của các cơ quan, đơn vị, nhà trường những năm gần đây: Số lượng học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan hàng năm có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vượt quá nhu cầu biên chế của các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

“Do đó, theo quy định, cán bộ sẽ được điều động về các đơn vị còn thiếu thuộc địa bàn các tỉnh khác của Quân khu 1 hoặc đơn vị ngoài Quân khu”, Bộ Quốc phòng lý giải.

