Bộ Quốc phòng kiến nghị về chính sách tiền lương

Bộ Quốc phòng đề xuất sớm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung cải cách chính sách tiền lương; bảo đảm tiền lương trở thành thu nhập chính cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ...

Sáng 6/4, Bộ Quốc phòng và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (gọi tắt là Nghị quyết số 27).

Hội nghị do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Phó trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thế Mạnh đồng chủ trì.

Theo Bộ Quốc phòng, thời gian qua, Bộ đã nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Nghị quyết đã tạo động lực làm việc, tâm lý phấn khởi, nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động, góp phần thực hiện chính sách thu hút nhân tài trong các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện chế độ khen thưởng định kỳ và đột xuất cũng đã tác động tích cực đối với bộ đội trong thi đua học tập, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, còn nhiều nội dung quan trọng về cải cách chính sách tiền lương của Nghị quyết số 27 chưa được triển khai do còn một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là xây dựng và thiết kế bảng lương mới theo vị trí việc làm.

Việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, biên chế dẫn đến hệ thống vị trí chức danh, chức vụ, vị trí việc làm có sự thay đổi, khối lượng công việc phải xử lý lớn hơn, nhưng chế độ tiền lương chưa được cải cách để phù hợp và tương xứng.

Hàng năm, các chỉ số lạm phát tăng, giá thành sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cũng tăng, làm cho mối quan hệ tiền lương - giá cả ngày càng bất cập. Mức lương của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có cấp bậc quân hàm thấp, công nhân viên chức quốc phòng còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống.

Cùng đó, một số lực lượng mới thành lập, phát triển về tổ chức, lực lượng nhưng chưa được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù; một số đối tượng làm nhiệm vụ đặc thù ở một số lĩnh vực chưa được thể chế hóa theo quy định của luật; mức hưởng của một số lực lượng còn thấp so với tính chất nhiệm vụ, đặc thù hoạt động.

Quân nhân tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Để bảo đảm cho lực lượng vũ trang hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng đề xuất Trung ương xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung cải cách chính sách tiền lương, bảo đảm tiền lương trở thành thu nhập chính, đủ sống và có tích lũy để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động có động lực cống hiến, gắn bó phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Bên cạnh đó, cần rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện bảng lương của lực lượng vũ trang và cơ yếu trên quan điểm tiền lương phải gắn với vị trí công tác, thể hiện được thứ bậc trong lãnh đạo, chỉ huy và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của chức vụ, chức danh đảm nhiệm; thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các lực lượng có yêu cầu cao về hoạt động trong lĩnh vực quân sự; bảo đảm tính kế thừa, khắc phục được những hạn chế, bất cập của bảng lương hiện nay; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ đó góp phần thu hút, giữ gìn nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng - an ninh, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.